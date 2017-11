Kraftig vind og snø fører til trafikkproblemer – E6 stengt

Statens vegvesen melder om trafikalt kaos på E6 like nord for fylkesgrensa mellom Nord-Trøndelag og Nordland.

Vogntog på vei nordover anbefales å stoppe i Namsskogan frem til problemene har løst seg.

Tidligere torsdag førte den sterke vinden til at et tre sperret den trafikkerte fylkesvegen mellom Foldereid og Kongsmoen i Nord-Trøndelag. Vegen var stengt i over en time, før trafikken kunne gå som normalt igjen.

Vinden herjer kraftig ved Majavatn. Foto: Anne Brekkvassmo

Denne meldinga er sendt fra Meteorologisk institutt:

Fra onsdag ettermiddag til torsdag ettermiddag ventes det lokalt kraftige vindkast på 25–30 m/s fra sørøst utsatte steder. Det kan være farlig å ferdes i fjellet. Sterke vindkast kan føre til lokale strømbrudd, og trær som har blåst over ende kan ligge i veibanen. Løse gjenstander som trampoliner og hagemøbler kan blåse av gårde. Vær forsiktig når man ferdes utendørs Vurder behov for forebyggende tiltak. Beredskapsaktører skal fortløpende vurdere behov for beredskap.

Tre sperret fylkesveg 17 på strekningen mellom Foldereid og Kongsmoen i over en time torsdag morgen. Fylkesvegen ble åpnet like før klokka 9. Foto: Berit Sofie Engelsen

Kraftig vind har ført til flere problemer i Nord-Trøndelag.

Ferja går nå som normalt mellom Hofles og Lund i Nærøy fra klokka 11.30 etter at den har vært innstilt.

Hurtigbåten mellom Namsos, Rørvik og Leka går som normalt fra kl. 11.45. Båten var innstilt og det ble satt opp alternativ trafikk torsdag morgen, melder FosenNamsos Sjø.

På E6 ved Kvam i Steinkjer lå et grantre delvis ut i vegen tidligere torsdag morgen.

Fylkesvei 765 i Nord-Trøndelag er åpnet ved Løvsjølia i Lierne etter berging av en brøytebil. Det opplyser Statens vegvesen.

Feil på strømnettet er utbedret og strømmen er tilbake i område Bogen, Lund og Smines i Nærøy. Det var også registrert strømbrudd i område Holsing, Mediås, Gifstad og Klev i Snåsa. Også her er feil utbedret. NTE jobber med å få strømmen tilbake i område Huddingsdal – Nygård i Røyrvik., melder NTE.

SAS har hatt to innstilte avganger mellom Trondheim lufthavn og Oslo torsdag morgen. Det skyldes ettervirkninger etter ekstremt vinterføre på Gardermoen i går, opplyser SAS. Dette melder Avinor: På grunn av ekstremværet Ylva kan det bli enkelte forsinkelser og noen innstillinger i dag. Det er også fremdeles enkelte forsinkelser som følge av gårsdagens snøfall på Oslo lufthavn. Vi ber de reisende følge med på informasjon fra flyselskapet sitt.

Foto: Meteorologisk institutt