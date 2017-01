Kontroll på boligbrann i Stjørdal – brannvesenet berømmer nabo

Fagleder Jan Egil Hagen i brannvesenet berømmer en nabo for at boligbrannen i Reeallen i Stjørdal mandag ettermiddag ikke ble mer omfattende.

– Nærmeste nabo fikk ut en hageslange. Da vi kom fram til stedet hadde naboen og politiet slukket brannen. Vi tok så over og kontrollerte at brannen ikke spredte seg videre. Jeg vil berømme naboen for at han var så snarrådig. Det kunne gått verre, sier Hagen.

Takarbeid

Det var i forbindelse med takdekking at det begynte å brenne. Politiet meldte fra om brannen klokken 14.50. Ti minutter senere opplyste operasjonssentralen at brannvesenet hadde kontroll på stedet.

– Det begynte å brenne i veggen, og så spredte det seg opp til taket, sier Jan Egil Hagen til NRK.

En person er kjørt Stjørdal legevakt for sjekk etter å ha fått i seg noe røyk i forbindelse med brannen.