Kommer til å rokere på laget mot Sogndal

Onsdag fikk Rosenborg med seg et viktig bortemål i 1-1-kampen mot irske Dundalk. Lørdag spiller trønderne borte mot Sogndal, og førstkommende onsdag er det returoppgjør på Lerkendal mot irene.

For at han til enhver tid skal ha den hvasseste startelleveren, kommer Ingebrigtsen til å rokere på laget.

Tror det blir tøft

– Rokeringer vil det bli. Sogndal-kampen blir en viktig kamp. Vi reiser dit for å ta tre poeng, sier RBK-treneren.

– Hvordan blir det å omstille fra kampen mot Dundalk?

– Det blir ikke så ulikt. Det blir dueller, og det kommer til å bli tøft. Det handler om å være godt forberedt. Alle kampene som kommer nå er veldig viktige. Lørdag er det ny match, og det handler om å restituere og være klar, sier Ingebrigtsen.

Konradsen føler seg bra

Anders Konradsen mener det ikke er behov for å hvile spillere.

– Det kjennes bra ut for min del, og for de fleste andre også virker det som. Vi er godt trent, og har forberedt oss lenge for denne sommerperioden. Det var selvfølgelig kjedelig at vi mistet Pål (André Helland) mot Dundalk, men vi andre skal være klare for kamp både lørdag og til onsdag, sier Konradsen til rbk.no.

– Mot Sogndal vil vi ha tre poeng. Klarer vi det begynner ting å se bra ut i serien. Det er klart det er utfordrende når kampen blir klemt imellom to viktige E-cup-kamper, for i Sogndal må vi være virkelig skjerpet dersom vi skal ta tre poeng, sier han.