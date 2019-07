Vokalisten i Lasse Stefanz spilte også i mange år et instrument. Hva var det?

Hvilken norsk by kommer Gluntan fra?

12/15

Foto: Fredrik Laland Ekeli / NRK

Fullfør denne tekstlinjen fra en kjent Ole Ivars låt: «En får værra som en er, da'n itte vart som en sku, …»