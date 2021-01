Utenlandske arbeidere smittet hverandre i karantene: Kommunen vurderer anmeldelse

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi vurderer politianmeldelse, sier kommunedirektør i Trondheim, Morten Wolden.

Totalt seks arbeidere fra bedriften har testet positivt på koronaviruset. De kom til Norge og Trondheim for en drøy uke siden.

Fire av dem ble registrert smittet etter testing onsdag.

Totalt 18 personer testet positivt i Trondheim.

Fulgte ikke reglene

De to første fra den aktuelle bedriften testet positivt ved ankomst til Værnes. Disse skal ha dratt rett på isolasjonshotell.

De andre arbeiderne skal ha bodd i flere bofellesskap i Trondheim. Drøyt 20 ansatte skal være tilknyttet bedriften.

– De var ikke innkvartert slik de skulle ha vært innkvartert, fastslår kommunedirektør Wolden.

Flere skal blant annet ha delt kjøkken, noe som er i strid med karantenereglene.

Da dette ble oppdaget, ble arbeiderne plassert i karantenehotell. De smittede er i isolasjon.

45 av 50 sier de ikke trenger karantenehotell

Kommunen er svært bekymret for importsmitte. De synes det er problematisk at de ikke har kontroll på personer som kommer fra utlandet.

– Veldig mange av dem som registrerer seg i innreiseregisteret, sier at de er fritatt fra karantene eller fritatt fra karantenehotell, sier Wolden.

Regjeringen har etablert et elektronisk innreiseregister.

50 personer har registrert at de kommer til Trondheim i løpet av torsdag, ifølge Wolden.

Nesten alle, hele 45 personer, har oppført at de ikke trenger å bo på karantenehotell.

– Vi har vanskelig for å tro at så mange er unntatt karanteneplikten og har tilfredsstillende fasiliteter for å ha karantene andre steder, sier Wolden.

Skal ta kontakt med innreisende

Nå skal kommunen ta kontakt med alle som registrerer seg i innreiseregistrert.

Dette for å orientere om retningslinjer for karantene og testing.

– Vi vil også oppsøke folk på de steder som de angir som karantenested.

En grunn til å droppe karantene, er for eksempel om du har hatt covid-19 tidligere, og dermed anser deg immun.

Folk trenger derimot ikke å begrunne hvorfor de ikke trenger å gå i karantene.

– Det bør bli pålagt å skrive hvorfor du skal unntas, mener kommunedirektøren.

Forbausende mange har vært i utlandet

Nylig begynte kommunen å spørre de som tester seg om de har vært i utlandet den siste tiden.

Onsdag sa helse- og velferdsdirektør Helge Garåsen til NRK onsdag at de er forbauset over hvor mange som har vært i utlandet.

– Når vi spør dem vi tester, har mellom 20 og 30 prosent vært på utenlandsturer de siste ukene. Det bekymrer oss veldig, og er en grunn til at vi ikke senker skuldrene på nåværende tidspunkt, sa Garåsen.

Ved nyttår innførte regjeringen obligatorisk testing av folk som kommer fra røde land.

Onsdag varslet justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) at myndighetene vil skjerpe reglene for testing.

Forslag for å begrense importsmitte

Onsdag var Trondheim kommune, KS og KS storbynettverk i møte. Temaet var behov for mer effektive tiltak for å begrense nettopp importsmitte.

De kom frem til flere forslag. Disse formulerte de i et brev til Helse- og omsorgsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet.

De foreslår å skjerpe krav i innreiseregisteret, tydeliggjøre Arbeidstilsynets plikt til samarbeid med kommunene og digital løsning hvor innreise- og testregistrering kobles sammen.

I tillegg foreslår de strengere reiserestriksjoner. De viser blant annet til Danmark.