Ikke funnet bjørn som skal felles

Rovviltkontakt i Sør-Trøndelag, Frode Aalbu, opplyser til NRK at bjørnen som skal felles i Selbu enda ikke er funnet. Det er blitt søkt på bakken og fra helikopter. – Det har begynt å snø lett i området, og vi er nå avhengig av ferske spor for å kunne fortsette et konkret fellingsforsøk. Vi vurderer fortløpende ut fra den forutsetning og værmelding de neste timene, sier Aalbu.