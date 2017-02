Ikke alvorlig skadd etter kollisjon

To personer er sendt til legevakt etter et sammenstøt mellom en lastebil og en personbil i Vanvikan sentrum. De skal ikke være alvorlig skadd. Fylkesvei 755 er stengt som følge av ulykka, like ved hurtigbåtkaia. Bergingsbil er snart på stedet.