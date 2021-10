Uvanlig varmt: I dag kan rekordene ryke

Sol og mye vind har gitt høye temperaturer flere steder i landet i dag.

Klokken ni ble det målt 18,7 grader i Setså i Nordland.

– Det er ganske varmt på en oktobermorgen, sier vakthavende meteorolog, Julie Solsvik Vågane.

Etter en tørr og varm september for Øst- og Vestlandet står nå den nordlige delen av Norge for tur.

Mye varm vind fra Sørlandet som er på vei nedover fjellene er grunnen til temperaturendringene.

REKORD KAN RYKE: Vakthavende meteorolog, Julie Solsvik Vågane, sier det er mulig at en varmerekord blir slått i løpet av dagen. Foto: Privat

Kan slå varmerekord

Utover dagen er det mulig at gradestokken kan bikke opp mot 20-tallet. Noe som nærmer seg den nåværende varmerekorden for oktober i Nordland fra 2018.

Da ble det målt 21,9 grader.

– Det er mulig at varmerekorden kan bli slått, men den prognosen skal jeg ikke gi helt sikkert, sier Vågane.

Hun legger til:

– Med den vinden som er i dag er det vanskeligere å måle temperaturen, og hvor stor effekt denne vinden vil ha. Det blir spennende å se hvor høye temperaturer det faktisk blir.

– Nesten for varmt

Også på Vestlandet har solen tittet frem.

I Kristiansund valgte to studenter å ta lunsjen utendørs i dag. De hadde ikke sett for seg finvær da de kledde seg for dagen.

– Jeg tok på meg ullgenser i dag. Det skal jo være fjerde oktober og regn, så er det fjerde oktober og fantastisk deilig, sier Marita Bruaset.

Er det ofte dere kjenner på dette i oktober?

– Nei, da tenker jeg mest på når jeg skal ha på piggdekk, sier Anette Thorshaug.

Flere varmerekorder enn kulderekorder

Over en tiårsperiode ser man at høstmånedene har blitt varmere.

– I dag er Nord-Norge varmere enn Sør-Norge, det er ganske uvanlig, sier klimaforsker ved Meteorologisk institutt, Helga Therese Tilley Tajet.

DET BLIR VARMERE: Klimaforsker ved Meteorologisk institutt, Helga Therese Tilley Tajet, sier vi kan forvente høyere temperaturer i fremtiden. Foto: Meterologisk institutt

Hun forklarer at klimagassene i atmosfæren vil gjøre at temperaturene fortsette å stige globalt, og i Norge.

– Rekorder er unormalt, men vi ser en endring i klimaet som gjør at vi setter flere varmerekorder enn kulderekorder, sier Tajet.