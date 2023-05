Du har kanskje hørt at det er blitt forsket på prevensjon for menn. Noen prevensjonsmidler er lagt på hylla av ulike grunner. Andre har foreløpig kun vært gjort som dyreeksperimenter.

Ett prosjekt skiller seg ut: P-geleen for menn.

Testingen på mennene startet i 2019. En utfordring er at også kvinner må delta – poenget er jo å hindre graviditet. Rundt 300 par fra Sverige, USA, Chile, England, Skottland, Zimbabwe, Italia og Kenya er med.

Og resultatet?

– Hver gang jeg skal si det høyt, blir jeg helt satt ut, sier professor og overlege Kristina Gemzell Danielsson.

Les også: Slik har kondomet endret seg gjennom historien

Sluttet på p-geleen – ble fedre

– Det er ikke en eneste graviditet. Jeg trodde det var umulig! Det finnes jo ingen prevensjonsmidler som er 100 prosent effektive, sier hun.

– Det er helt fantastiske resultater. Det er sjukt bra, sier Kristina Gemzell Danielsson om den kliniske studien av p-gelé, et nytt prevensjonsmiddel for menn. Foto: LINUS HALLGREN / KAROLINSKA INSTITUTET

Gemzell Danielsson jobber ved Karolinska institutet og Karolinska universitetssykehus i Stockholm. Sammen med kolleger fra en rekke land driver hun med utvikling av p-geleen. I fire år har de testet den på mennesker.

100 av mennene har fullført oppdraget.

– Flere er blitt fedre nå, stråler Gemzell Danielsson.

Men hva med bivirkninger mens p-geleen brukes?

Flere av mennene i studien har ønsket å fortsette med p-gelé etter at de har fullført testperioden. Men det får de ikke. Foto: Ulrika Fundin / Karolinska Institutet

Sexlyst og muskelvekst

Geleen funker slik: Mannen skal smøre seg fra skuldrene og nedover overarmene én gang daglig. Komboen av testosteron og gestagen hemmer spermieproduksjonen, slik at mannen ikke kan gjøre noen gravid.

Det er en kjent sak at ekstra tilskudd av testosteron, som p-geleen inneholder, kan ha bivirkninger. Noen av disse er rapportert om i studien av p-geleen.

– Noen har fått litt mer akne. Det er veldig individuelt, sier Gemzell Danielsson.

Forskerne følger nøye med på mulige humørsvingninger.

Noen får økt sexlyst. Noen bygger muskler lettere. Gemzell Danielsson sier dette er effekter mennene liker.

– Vi har også spurt kvinnene om det har vært et problem med den økte sexlysten hos mannen. Ingen har syntes det er et problem. Snarere synes de det har vært bra.

Martin (26) brukte p-gelé i ett år: – Var nervøs

Kjæresten til Martin Nilsson (26) hadde hatt problemer med prevensjonsmidlene hun hadde brukt. Da mannen fra Stockholm så en annonse om at unge menn var ønsket i en prevensjonsstudie, ble han ivrig på å bli med.

– Noen menn må være de første med å våge å prøve dette. Det skal ikke bare være kvinnen som har ansvar for prevensjon, sier Nilsson.

Etter grundige helsetester, ble han tatt inn som deltaker. Han var nervøs da han skulle smøre seg med p-geleen for første gang juni 2020. Hva om han ble steril? I tillegg fryktet han ekle bivirkninger.

Men tiden gikk, og han opplevde ingenting.

– Jeg følte meg helt som vanlig.

Martin Nilsson mener menn må ta større ansvar for prevensjon. Foto: Martin Nilsson

Nilsson brukte p-geleen i ett år. Etter det måtte han ta jevnlige prøver. Han var spent på hvor lang tid det ville ta før sædkvaliteten var på topp igjen.

– Hvis man vil ha barn, må man være forberedt på at det kan ta tid. For meg tok det omtrent ett år. Det er nok veldig ulikt fra person til person. Nå er alt som det skal! Det er godt å vite at jeg kan få barn en gang i fremtiden, smiler 26-åringen.

Vil menn bruke et nytt prevensjonsmiddel?

Det finnes mange påstander om prevensjon for menn. «Det er ikke et marked for mannlig prevensjon» har Gemzell Danielsson hørt mange ganger.

– Det stemmer ikke. Vi har spurt mange menn, ikke bare i Sverige – men i mange land. Interessen er kjempestor.

Og en ny spørreundersøkelse gjort av Norstat for NRK, tyder på det samme:

42 prosent av menn mellom 18 og 49 svarer at de vil vurdere å begynne med et nytt prevensjonsmiddel når det kommer på markedet. De yngste er de som er mest positive.

En del er usikre på om de vil – men bare 14 prosent svarer tvert nei.

I dag finnes bare to alternative prevensjonsmidler for menn: Kondom og sterilisering. Foto: Sverre Lilleeng / NRK

Sexologisk rådgiver Tore Holte Follestad har fulgt med på forskningen på p-gelé. Han er begeistret.

– Det ser ut til å være en enorm suksess. Parene vil gjerne fortsette etter at prosjektperioden er over.

Menn vil ha den – men vil noen selge den?

Gemzell Danielsson bekrefter det Follestad sier.

– Det er et veldig godt tegn. Mennene gjør ikke dette bare for å være snille og stille opp.

Men når de er ferdige med testperioden sin, får de ikke fortsette med p-geleen. Den må jo komme på markedet først.

Professor Kristina Gemzell Danielsson tror p-geleen er på apoteker om 3–5 år. Foto: ULRIKA FUNDIN / KAROLINSKA INSTITUTET

Da NRK intervjuet Gemzell Danielsson for snart to år siden, hadde hun stor tro på at p-geleen er på markedet om 5–7 år.

To år etter holder forskeren på timeplanen. Hun tror altså p-gelé er på markedet om 3–5 år. Hvis de får finansiering, da.

– Vi må få med oss et selskap som vil markedsføre produktet.

De jobber med saken. Men det er ikke lett.

Hva synes du om at det kan komme prevensjon for menn? Det er på tide! Nei takk, det trengs ikke De burde heller forske mer på ny prevensjon for kvinner Vet ikke Vis resultat

– Jeg tror legemiddelindustrien misforstår. De som selger prevensjonsmidler for kvinner, tror de må konkurrere mot seg selv hvis de investerer i et prevensjonsmiddel for menn. Jeg mener dette er feil og gammeldags. Det er ikke enten eller, sier Gemzell Danielsson.

I tillegg påpeker hun at p-geleen ikke bare er laget til menn som har en partner som allerede bruker prevensjon. Hun sier det like godt kan brukes av menn som har tilfeldig sex og ønsker kontroll på at de ikke gjør noen gravide.

– Tiden er moden for at kvinner og menn deler ansvaret, fastslår hun.

Hei! Så fint du har lest helt hit! Har du innspill saken du har lest, eller andre temaer du mener vi bør se nærmere på? Send oss en epost! Tidligere har vi blant annet skrevet om: Hvordan det gikk da tre ulike kvinner slutta på hormonprevensjon

Live som brukte ungdomstida til å finne hvilket kjønn hun er

Hvem som reddet Inger-Lise fra Hitlers gasskammer Vi vil gjerne høre fra deg!