– Det har vært en lang prosess, vi oppdaga bygninga som var i ferd med å forfalle for tre år siden, forteller Olav S. Kvaale, som er leder for "Heimat", foreninga som har stått bak hjemhentinga av den historiske bygninga fra USA. Bit for bit har frivillige frakta bygninga hjem og gjenreist den til fordums prakt i hjembygda.

Holdt på å miste bygget til "Østen"

Kvaale var i USA og besøkte Little Norway museet hvor bygninga stod, et museum som da hadde vært nedlagt i to år. Allerede der bestemte de seg for at bygget burde komme hjem til Orkdal, men det var først da fikk høre at noen andre ville flytte bygget til Østen det ble fart på planene. Veien hit har betydd utallige dugnadstimer og en stor innsats fra mange.

Leder av "Heimat" Olav S. Kvaale Foto: Øyvind Haugen / NRK

– Hvordan føles det nå?

– Nå er det fantastisk, det er vanskelig å beskrive egentlig. Det er en lettelse, for vi har jo jobba med dette i to år, men det har vært en positiv opplevelse å jobbe på dugnad. Det anbefales å delta i frivillig arbeid når man har levd litt, for folk våkner jo til igjen og blir ivrige, smiler Kvaale som forteller at de siste ukene bare kom folk og jobba overtid for å få det til.

Christian Thams her ved Edvard Øyangen var selvsagt til stede. Foto: Øyvind Haugen / NRK

Bedre med 11.000 nordmenn, enn en amerikaner

– Takknemligheten min til orkdalssamfunnet er vanskelig å uttrykke med ord. Det er så vakkert og det er så fantastisk at 11.000 nordmenn kan ta vare på huset nå i stedet for en amerikaner, sa en tydelig rørt Scott Winner som er president i Little Norway i Wisconsin og femtegenerasjons nordmann.

– Familien min ville vært så stolte, at paviljongen skulle fullføre reisen og komme hjem er helt utrolig. De har gjort en utrolig god jobb i å sørge for at alle delene er eksakt slik de var i Chicago for over 100 år siden, avslutter Scott Winner.

Dansere fra Trøndertun folkehøgskole foran Thamspaviljongen. Foto: Øivind Haugen / NRK

En merkedag

– Å få åpne dette i dag er et stolt øyeblikk fordi det betyr mye for Orkdal, men også mye for regionen og for kulturarven vår. Dette er en merkedag, sa kulturminister Linda Hofstad Helleland som fikk æren av å gjøre den høytidelige åpninga.

Ildsjelene i Orkdal har fått nesten en million i støtte til prosjektet fra regjeringa, Helleland mener dette kan føre til økt turisme og flere arbeidsplasser.