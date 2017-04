Griset til Monolitten – NRK må punge ut

Det var i forbindelse med programmet «På tro og Are» at det har blitt sølt med olje og salt på området ved en av Norges største kulturattraksjoner.

Det var VG som omtalte saken først.

Monolitten i Vigelandsparken i Oslo er avsperret. Foto: Nina Skurtveit / NRK

Redaksjonssjef for programmet, Njord Røv, sier til NRK at de legger seg flate og beklager det som har skjedd.

– Vi er kjempelei oss. Vi ante ikke at det skulle føre til skader. I ettertid ser vi at vi gjorde en feilvurdering. Vi har beklaget dypt både til Vigelandsparken og Oslo kommune. Vi har vært i tett dialog med dem, og de har gitt oss forsikringer om at området vil bli like fint etter opprydningen, sier Røv.

Han opplyser videre at opptakene som ble gjort ved Monolitten ikke vil bli brukt i serien.

Are Sende Osen ønsker ikke å kommentere saken.

– Skadeverk

Skulpturkonservator Siri Refsum ved Vigeland-museet sier til VG at oljen er skjemmende, og at salt kan trenge ned i grunnen.

– Det er fare for at noen kan tråkke i det og spre det utover på selve Monolitten. Dette er skadeverk, sier skulpturkonservator Siri Refsum ved Vigeland-museet til avisen.

Hun var ved Monolitten onsdag morgen. Til NRK forteller hun at oljen er sølt på hellene på toppen av sirkeltrappen rundt selve Monolitten.

Trukket ned i granitten

– Det er ikke sølt på skulpturer, det er kun på hellene. Granitten i parken er lys grå. Den var mørkere der oljen lå. Enkelte steder kunne jeg se at oljen hadde trukket ned i granitten, sier Refsum.

– Hvordan går arbeidet med opprydningen?

– Det vet jeg faktisk ikke. Det jeg har hørt, er at det er lagt ut absorberende materiale for å få sugd opp oljen som ikke er trukket ned i granitten. Og så vil jeg tro at det blir forsøkt å fjerne saltet, sier hun.

Pressekontakt Monica T. Olsen i Bymiljøetaten sier til VG at NRK har tilbudt seg å betale opprydningen.