Nyoppstartede Green ship design signerte avtale med verftet Ørnli slipp fra Frøya i Trøndelag. Gründer Magnar Hellesøy fra Kvinnherad i Vestland skulle få 8 millioner kroner for å levere komplett designpakke for seks elektriske arbeidsbåter. Verftet på Frøya skulle bygge dem.

Hellesøy kom på ideen om en elektrisk arbeidsbåt som skulle gjøre havbruksnæringen mer klimavennlig – uten at det skulle gå på bekostning av effektiviteten.

Han begynte å jobbe med prosjektet, og kom i dialog med verftet på Frøya. De ville bli med. Deretter skal selskapet hans ha skaffet underleverandørene som skulle lage båttegningene. Han sier de skaffet kunden, torskeoppdretteren Norcod, og sørget for Enova-søknad som ga pengestøtte.

Han var storfornøyd og klar for oppstart så fort verftet hadde signert kontrakt med sluttkunden Norcod.

Inntrykket hans var at iveren var like stor hos verftet. Dette skulle bli fantastisk, tenkte han, og satset all tid på prosjektet.

Green ship design slås konkurs i Haugaland og Sunnhordland tingrett, snaut et år etter at samarbeidet med verftet havarerte. Hellesøy var ekstremt skuffet. Men det store sjokket hadde han ennå ikke fått.

Hotellmøtet

Vi må bla oss litt tilbake i kalenderen.

Hellesøy og en kollega fra Green ship design hadde dratt til Frøya hotell, ens ærend for å møte verftet, som nå hadde skiftet navn til Kystteknikk yards.

– Jeg trodde møtet skulle bli fint. At båtbyggingen skulle starte dagen etter, sier Hellesøy.

Magnar Hellesøy gledet seg over samarbeidet med verftet på Frøya. Foto: Oddleif Løset / NRK

Han trodde til og med de skulle legge en plan for å gå ut i media.

– Vi var jo i ferd med å lage en båt i verdensklasse.

Høstdagen på Frøya minnet mer om en sommerdag. Blå himmel. Knall sol. Stille sjø.

Men inne på møterommet skulle det bli drittvær, hevder Hellesøy:

– Verftet ville ikke ha noe mer med Green ship design å gjøre. Vi ble kastet ut av møtet.

Konkursen

I dokumentet NRK har lest står det «kontrakt».

De to selskapene signerte dokumentet med to representanter hver i april 2019.

Det kommer frem at Green ship design skal levere komplett designpakke på seks arbeidsbåter. To i 2020. To i 2021. To i 2022.

I tillegg står det om en opsjonsavtale på ytterligere ti båter.

Hellesøy sier han like før møtet på Frøya høsten 2020 fikk vite at Kystteknikk yards hadde signert kontrakten med sluttkunden. Han mener han hadde maset om dette lenge.

– Under møtet virket det som at Kystteknikk yards hadde gjort egne avtaler med underleverandørene.

Ifølge et referat fra møtet, forfattet av Hellesøy selv, ble de truet med rettslige skritt hvis de ikke trakk seg frivillig fra prosjektet – uten å få kompensasjon.

Hellesøy så satseprosjektet gå til grunne. Han hadde jobbet mye og lenge for dette, uten å tjene ei krone. Nå kunne han verken betale lønn eller husleie.

– Da de brøt kontrakten, mistet vi også alle andre kunder vi hadde dialog med. De andre droppet oss da vi ikke lenger kunne vise til prosjektet på Frøya.

Mens sorgen over konkursen ennå var fersk, kom en artikkel på trykk i Fiskeribladet. Den fikk Hellesøy til å steile.

– Vi har ikke fått noe

Kystteknikk yards hadde laget en flunkende ny arbeidsbåt klar for levering til Norcod.

I tittelen på artikkelen sier administrerende direktør Camilla Prytz at båten trolig blir «verdens mest energieffektive båt i sin klasse».

– Der er båten vår, tenkte jeg. Nå er den ferdig. Og vi har ikke fått noe. Verken penger eller anerkjennelse, sier Hellesøy.

Foto: Skjermdump, Fiskeribladet

At de er blitt overkjørt, mener han er en underdrivelse.

– Dette er et ran.

– Ingen tillit

Camilla Prytz sier de ikke hadde en gyldig kontrakt med Green ship design.

– Det var en intensjonsavtale, fastslår hun.

Prytz sier Hellesøy hadde solgt seg inn som selger, koordinator og tilrettelegger av konseptet grønn båt.

Hvorfor havarerte samarbeidet? Green ship design leverte ikke som de skulle, fastslår hun:

– Ingen involverte hadde sjans til å overholde fristene, fordi Green ship design ikke hadde noen tegninger eller avtaler klare. Dessverre.

Hun stiller seg uforstående til påstandene om at de har stjålet designet. Hun understreker at designet tilhører underleverandør. At Kystteknikk yards truet med rettslige skritt hvis han ikke trakk seg frivillig, mener hun er tull.

Ifølge henne forlot Hellesøy møtet på Frøya og båtprosjektet frivillig, fordi han ikke klarte å levere.

– Underleverandørene hadde ikke tillit til Hellesøy lenger. Vi skulle ønske Green ship design hadde fungert som mellomledd, det hadde gjort alt enklere for oss. Men de klarte det ikke, sier hun.

Ulike oppfatninger

NRK har snakket med en tidligere ansatt i Green ship design, Frank Håvik. Han er ikke helt på bølgelengde med Hellesøy i alt, men er krystallklar på følgende:

– Kystteknikk hadde signert kontrakt med Green ship design, det var ikke tvil om det, sier Håvik.

Han sier det mest vanlige med nye båter, er at de tegnes i detalj først etter at kontrakt er skrevet mellom verft og kunde – ikke før.

NRK har vært i kontakt også med underleverandørene, Ulvan og Wave Propulsion.

Ulvan vil ikke kommentere konflikten, men sier de ville forholde seg til Kystteknikk yards på grunn av tillit.

Daglig leder i Wave Propulsion, Halfdan Endresen, sier de ikke vil samarbeide med noen som ikke betaler. Han mener Green ship design ikke har gjort det. Dessuten manglet de fagkompetanse og gjennomføringsevne, sier Endresen:

– Gjennomføringsevnen var basert på godvilje fra oss underleverandører. Godviljen var ikke lenger til stede, fordi vi ikke kunne stole på å få oppgjøret.

Hellesøy svarer at underleverandørene skulle få penger så fort verftet hadde betalt. Ellers tilbakeviser han alle påstander fra Endresen.

– Det er dypt tragisk å gå konkurs, og kan være greit å ha en syndebukk, sier Prytz.

NRK har gjort bakgrunnssjekk på Hellesøy. Han har ikke vært involvert i konkurser tidligere.

Kontrakt eller intensjonsavtale?

NRK har kontaktet advokat Håkon Mathias Sterling Danielsen i forbindelse med i denne saken. Han er managing partner i Advokatfirmaet Danielsen & Co AS, har bred erfaring med forretningsjuss og ingenting med konflikten å gjøre.

Han har fått dokumentet som Green ship design kaller kontrakt og Kystteknikk yards kaller intensjonsavtale.

– Jeg må ta et stort forbehold siden jeg ikke har lest saksdokumentene, men dette fremgår som en juridisk bindende kontrakt om levering av designpakke til seks skip, med opsjon om utvidelse – ikke en intensjonsavtale om videre forhandlinger, sier Sterling Danielsen.

Ifølge ham virker det som en forutsetning i avtalen at kontrakt med sluttkunde er signert.

– Hvis det er gjort, og gründeren er blitt kastet ut, kan dette være grunnlag for å konstatere kontraktsbrudd fra verftets side. Jeg må igjen ta et stort forbehold her, siden en avtale også for eksempel kan utfylles av korrespondanse mellom partene eller annet jeg ikke kjenner til.

I dokumentet heter det altså at Hellesøy skal levere fullstendig designpakke for to båter i 2020. Dato er ikke spesifisert.

– Jeg kan derfor ikke ved første øyekast vurdere om gründeren har levert sin forpliktelse for sent, da partene kan ha avtalt dette mer konkret utenfor avtalen. Det skal imidlertid mye til før dette utgjør et vesentlig kontraktsbrudd, da det kreves «vesentlig mislighold» for å si opp en kontrakt. Det kan jo også være tilforlatelige grunner utenfor gründerens kontroll som har forsinket levering.

Vil til rettssalen

Mye av det Hellesøy sier i denne artikkelen, har han gått ut med også på Facebook.

Under et døgn etter at han publiserte sitt første innlegg om saken, fikk han brev fra advokaten til Kystteknikk yards.

«Dersom du ikke frivillig fjerner det ærekrenkende innlegget fra Facebook, vil Kystteknikk snarest inngi midlertidig forføyning mot deg personlig, for å få innlegget fjernet», står det.

De mener Hellesøy kommer med falske anklager. I stedet for å fjerne innlegget, lot han det stå. Han publiserte også et nytt innlegg med brevet.

– Alt han kommer med er helt uhørt. Det er så drøyt at vi vil gå rettslig til verks. I retten får han bevise hva vi har gjort galt, sier Prytz til NRK.

Hun mener dette er en stor personlig tragedie for Hellesøy, og at saken ikke bør i media.

Hellesøy mener saken ikke har noe i retten å gjøre. Han vil til forhandlingsbordet.

Har et håp

– Jeg forventer fortsatt å få pengene vi har krav på, i og med at de har gått videre med prosjektet vårt. I tillegg håper jeg vi får anerkjennelsen vi skal ha, sier Hellesøy.

Han har ikke hatt lønn på over et år. Håpet er at han fortsatt skal drive med det han brenner for: innovasjon og utvikling.

– Hva har dere gjort galt i denne saken?

– Neste gang vil jeg forlange penger med en gang. I alle fall noe av det.

Green ship design har anket konkursavgjørelsen. De legger konflikten med Kystteknikk yards til grunn. Det er ikke bestemt når saken skal opp i lagmannsretten.