Foreldrene anker Odin-saken til Riksadvokaten

– Vi har vanskelig for å feste tillit til Statsadvokatens avgjørelse og har derfor anket henleggelsen inn for Riksadvokaten for en ny vurdering, skriver foreldrene i en pressemelding. Odin André Hagen Jacobsen har vært savnet siden 18. november 2018. 11. januar i år henla statsadvokaten saken.