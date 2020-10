Fødsel under pandemi: Marlene (25) føler ho blei frårøva den største opplevinga i livet

View this post on Instagram

Jeg er heldig. Heldig fordi jeg har en frisk og fin datter. Heldig fordi vi begge kom fysisk bra ut av en situasjon som i mange andre land kunne endt ganske tragisk. Heldig fordi hun ble forløst med et hastekeisersnitt da pulsen hennes sank drastisk under fødselen. Heldig fordi vi kom oss fort etterpå. Men jeg føler likevel ikke på noen stor lykke selv om fødselen endte bra. Jeg føler på sorg og sinne over å bli etterlatt med en nyfødt alene på et barselrom, på en avdeling som ikke hadde nok personale til å hjelpe. Jeg kjenner på skuffelsen over at fødselen endte som den gjorde. Jeg kjenner på frustrasjonen over å i ettertid møte folk i helsevesenet som sier de ikke skjønner hvorfor partner ble stengt ut fra fødeavdeling og barsel. Jeg sliter med separasjonsangst fordi jeg etter fødselen ble liggende alene i nesten fem timer, fordi «barnet ikke kunne være hos mor så lenge partner ikke var tilstede». Jeg er sint fordi far måtte reise fra oss etter én og én halv time sammen, som en nybakt familie. Jeg er sliten, fordi alle disse følelsene ikke får komme til overflaten. Men det må man visst bare godta, når man må føde under en pandemi. Hvertfall er det det man får høre. Alle ber meg bare nyte tiden. Og ja, jeg nyter tiden med datteren min, hun er lyspunktet i alt dette. Men likevel er det tungt å tenke tilbake på alt vi har blitt frarøvet. Det er over fire måneder siden fødselen, men sjokket og følelsene blir ikke mindre av den grunn. Heller tvert imot. Jeg har det bra, vi har det bra. Men likevel stikker det noe hinsides i brystet hver gang jeg hører noen fortelle hvor fin opplevelse de hadde av fødsel og barsel. Ikke fordi jeg ikke unner dem det, men fordi jeg rett og slett føler at vi er frarøvet det som skulle bli den største og fineste opplevelsen i livet. 📷: @ksnphoto