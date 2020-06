Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I eitt kvitt rekkehus bur Elin Lorgen (25) og sambuaren Michael Slydal (27). Dei ventar sitt første barn, men ventetida vore vanskelegare enn dei hadde sett for seg.

– Det har skapt mykje frustrasjon og angst, seier ho.

Elin skulle gjerne ha hatt med seg sambuaren gjennom heile prosessen rundt graviditeten, men det får ho ikkje. På grunn av frykta for spreiing av koronasmitte er reglane ved sjukehusa når det gjeld besøkande før, under og etter fødsel framleis strenge.

– Eg meiner det er urettferdig at Helse Møre og Romsdal skal ha så strenge retningslinjer i forhold til dei andre sjukehusa. Spesielt når det er så lite smitte som det er no.

Dei ventar barn i midten av juli. Ho må vere på sjukehuset aleine fram til fødselen er aktiv. Michael får vere med på sjølve fødselen, men må reise heim etterpå. Så kan han komme tilbake på besøk.

– Eg meiner sambuaren min er like stor smitterisiko om han er der i to timar eller åtte timar, seier Eline.

Også Helsedirektoratet meiner at fødsel og barseltid er blant tilfella der det vil vere særleg viktig å legge til rette for at ein får ha med sin næraste.

– Slik det er no, så tenker eg at eg vil berre komme meg ut av sjukehuset så fort som mogleg. Og det er ikkje slik det skal vere, seier ho.

Ulike reglar over heile landet

NRK har sett gjennom reglane for partnarar ved fødeavdelingar i alle helseføretakta i landet. Det er store variasjonar i kor strenge sjukehusa er med besøk.

Slik vurderer dei ulike helseføretaka det Ekspandér faktaboks Obs! Desse reglane er frå 10.06.20. Dei kan bli endra fortløpande. Helse Stavanger: Partnar vere med før, under og etter fødsel. Kan også reise heim og komme tilbake på besøk etter avtale. Kan også delta på keisarsnitt.

Partnar vere med før, under og etter fødsel. Kan også reise heim og komme tilbake på besøk etter avtale. Kan også delta på keisarsnitt. Helse Fonna: Får ikkje vere med før fødsel, men under aktiv fødsel får partnar delta. Ulik vurdering ved sjukehusa, nokon får ha besøk etter og andre ikkje. Blir gjort individuell vurdering rundt keisarsnitt.

Får ikkje vere med før fødsel, men under aktiv fødsel får partnar delta. Ulik vurdering ved sjukehusa, nokon får ha besøk etter og andre ikkje. Blir gjort individuell vurdering rundt keisarsnitt. Helse Bergen: Ikkje før fødsel, men under og etter. Etter fødsel er det besøkstid mellom 17.00 og 20.00 som gjeld. Under keisarsnitt blir det gjort individuell vurdering.

Ikkje før fødsel, men under og etter. Etter fødsel er det besøkstid mellom 17.00 og 20.00 som gjeld. Under keisarsnitt blir det gjort individuell vurdering. Helse Møre og Romsdal: Ikkje før fødsel, men under og etter. Her er besøkstida mellom 18.00 og 20.00. Får ikkje vere med på keisarsnitt.

Ikkje før fødsel, men under og etter. Her er besøkstida mellom 18.00 og 20.00. Får ikkje vere med på keisarsnitt. Helse Nord-Trøndelag: Får vere med før under og etter fødsel, men kan ikkje forlate sjukehuset for så å komme tilbake.

Får vere med før under og etter fødsel, men kan ikkje forlate sjukehuset for så å komme tilbake. Universitetssykehuset Nord-Norge: Blir vurdert om partnar kan vere med før fødsel. Får vere med under og etter fødsel.

Blir vurdert om partnar kan vere med før fødsel. Får vere med under og etter fødsel. Akershus universitetssjukehus: Får vere med før og under fødsel. Etter fødsel kan partnar vere med om det er plass på barselhotell. Elles så er besøkstida frå 16.00 til 19.00. Her får partnar også vere med på keisarsnitt.

Får vere med før og under fødsel. Etter fødsel kan partnar vere med om det er plass på barselhotell. Elles så er besøkstida frå 16.00 til 19.00. Her får partnar også vere med på keisarsnitt. Oslo Universitetssykehus: Partnar får vere med før og under fødsel, må ha med eigen mat og ikkje forlate sjukehuset. Etter fødsel gjeld besøkstida frå 16.00 til 19.00. Kan også vere med på keisarsnitt.

Partnar får vere med før og under fødsel, må ha med eigen mat og ikkje forlate sjukehuset. Etter fødsel gjeld besøkstida frå 16.00 til 19.00. Kan også vere med på keisarsnitt. Sykehuset Innlandet: Partnar kan vere med før, under og etter fødsel. Etter fødsel kan partnar også reise heim og komme tilbake med eventuelle søsken på besøk til mor og barn. Kan også vere med på keisarsnitt.

Partnar kan vere med før, under og etter fødsel. Etter fødsel kan partnar også reise heim og komme tilbake med eventuelle søsken på besøk til mor og barn. Kan også vere med på keisarsnitt. Sykehuset Telemark: Her kan partnar vere med før, under og etter fødsel. Kan også overnatte på sjukehuset om det er plass. Elles så gjeld besøksordning med to timar for dag. Kan også vere med på keisarsnitt.

Her kan partnar vere med før, under og etter fødsel. Kan også overnatte på sjukehuset om det er plass. Elles så gjeld besøksordning med to timar for dag. Kan også vere med på keisarsnitt. Sykehuset Østfold: Kan vere med under og etter fødsel, men partnar må halde seg på sjukehuset heile tida. Kan også vere med på keisarsnitt.

Kan vere med under og etter fødsel, men partnar må halde seg på sjukehuset heile tida. Kan også vere med på keisarsnitt. Sørlandet Sykehus: Blir vurdert om partnar kan vere med før fødsel, under aktiv fødsel og kan vere der i 48 timar etter fødsel. Etter dette gjeld besøkstid frå 17.00 til 19.00. Kan ikkje vere med på keisarsnitt.

Blir vurdert om partnar kan vere med før fødsel, under aktiv fødsel og kan vere der i 48 timar etter fødsel. Etter dette gjeld besøkstid frå 17.00 til 19.00. Kan ikkje vere med på keisarsnitt. Vestre Viken : Kan vere med i besøkstida før fødsel. Får vere der under og etter fødsel, prøver å gi minst ei natt saman på rom. Om partnar er sjuk, kan nokon andre vere med.

: Kan vere med i besøkstida før fødsel. Får vere der under og etter fødsel, prøver å gi minst ei natt saman på rom. Om partnar er sjuk, kan nokon andre vere med. Finnmarkssykehuset: Kan vere med under aktiv fødsel, og etter. Bør ikkje gå ut av sjukehuset etter fødsel. Kan også vere med på planlagt keisarsnitt.

Kan vere med under aktiv fødsel, og etter. Bør ikkje gå ut av sjukehuset etter fødsel. Kan også vere med på planlagt keisarsnitt. Nordlanssykehuset: Partnar kan få vere med før fødsel om dei har lang reiseveg. Kan vere med under fødsel, og etter. Kan overnatte på sjukehuset om det er plass. Kan også delta på keisarsnitt.

Partnar kan få vere med før fødsel om dei har lang reiseveg. Kan vere med under fødsel, og etter. Kan overnatte på sjukehuset om det er plass. Kan også delta på keisarsnitt. St. Olavs hospital: Vurdert individuelt før fødsel, men partnar får vere med før og etter fødselen. Om partnar må forlate sjukehuset, gjeld besøkstid mellom 18 og 20. Partnar får også vere med på keisarsnitt.

Vurdert individuelt før fødsel, men partnar får vere med før og etter fødselen. Om partnar må forlate sjukehuset, gjeld besøkstid mellom 18 og 20. Partnar får også vere med på keisarsnitt. Helgelandssykehuset: Får vere med under fødselen, og etter. Kan også overnatte ei natt etter fødsel, med moglegheit for fleire. Partnar kan også komme på besøk etter fødsel. Partnar kan også vere til stades under keisarsnitt.

Får vere med under fødselen, og etter. Kan også overnatte ei natt etter fødsel, med moglegheit for fleire. Partnar kan også komme på besøk etter fødsel. Partnar kan også vere til stades under keisarsnitt. Sykehuset i Vestfold: Manglar informasjon

Manglar informasjon Helse Førde: Partnar kan vere med på aktiv fødsel. Etter fødsel gjeld det ulike reglar på ulike sjukehus. I Førde kan ein berre komme på besøk som er planlagt med sjukehuset. I Nordfjord og Lærdal kan partnar vere der under barselopphaldet. Kjelde: Helseføretaka. Dei har fått spørsmål om kva partnar får vere med på før, under og etter fødsel. Og om partnar får vere med på keisarsnitt.

I Sykehuset Telemark kan til dømes partnar vere med både før, under og etter fødselen. Vedkommande får også tilbod om å overnatte der ei natt om det er plass.

I Helse Møre og Romsdal er praksisen mykje strengare. Der får ikkje partnar vere med før fødselen er aktiv. Og partnar har besøkstid mellom klokka 18 og 20 etter fødselen.

Dette reagerer dei komande foreldra på. Dei håper Helse Møre og Romsdal vil opne meir opp.

– Eg ønskjer å vere til stades og bli kjent med sonen min frå starten av. Det får eg ikkje no, seier Michael Slydal. Han meiner han utgjer ein like stor smitterisiko som dei som arbeider på sjukehuset. Han forstår ikkje kvifor det er så strenge reglar.

Reagerer på ulik praksis

Jordmorforbundet meiner det ikkje er logisk at det er så mange forskjellige retningslinjer på sjukehusa i Noreg.

REAGERER: Jordmorforbundet reagerer på at det er så ulik praksis blant fødande i Noreg. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

– Vi meiner det bør bli lagt til rette for at partnar kan vere med så mykje som mogleg, samstundes som ein tek nødvendige smitteverntiltak, seier leiar i jordmorforbundet, Hanne Charlotte Schjelderup.

Forbundet ønskjer at det skal komme retningslinjer som helseføretaka kan følgje. Dei peikar på at far eller medmor har behov for knytte seg til barnet sitt så tidleg som mogleg.

– Det er viktige prosessar vi ikkje skal forstyrre med for strenge reglar, seier ho.

Ho peiker også på at far eller medmor kan verke smittehindrande fordi dei kan ta seg av den nærkontakten mor har behov for, i staden for helsepersonell.

– Fødsel er noko som skjer berre få gonger i løpet av eit liv. Den fødande har eit stort behov for støtte gjennom fødselen også. Derfor er det mange som er veldig sterkt engasjert i denne saka her, også vi i jordmorforbundet.

Beklagar bekymringane det fører med

Helse Møre og Romsdal seier dei har stor forståing for at partnar ønskjer å vere meir saman både før, under og etter fødsel.

BEKLAGAR: Klinikksjef for klinikk for kvinner, barn og ungdom, Janita Skogeng, forstår at mange gravide er bekymra for situasjonen. Foto: Øyvind Berge Sæbjørnsen / NRK

– Den viktigaste årsaka til restriksjonane er på grunn av frykta for at eit smitteutbrot kan føre til at tilsette blir sett i karantene, og at ein må stenge ned fødetilbodet, seier konstituert klinikksjef, Janita Skogeng.

Ho seier at besøkstida er sett ut ifrå når avdelingane kan halde best oversikt over talet på besøkande.