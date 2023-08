Flere feilaktige meningsmålinger – vil stoppe bruken av InFact

– Vi vil ikke publisere nye målinger fra InFact før vi har gjort en grundig vurdering i samråd med analyseavdelingen i NRK.

Det sier NRKs distriktsdirektør, Marius Lillelien.

I går siterte flere riksmedier Nidaros sin meningsmåling som viste fantastiske tall for Høyre og Fremskrittspartiet i Trondheim.

Litt senere på kvelden måtte avisen trekke meningsmålingen fra InFact, fordi den inneholdt flere alvorlige feil.

Ikke fornøyd

– Det er jo sterkt beklagelig for vår del og selvfølgelig overfor leserne, men jeg tror ikke InFact heller synes det er så kult, sier Stig Jakobsen.

Han er sjefredaktør i Nidaros, og sier nå at avisen vil evaluere hva som har skjedd feil og sørge for at riktig informasjon kommer ut.

– Ingen trenger å lure på hva de har på programmet i dag, troverdigheten de har bygget opp over 22 år har jo fått seg to alvorlige skudd for baugen. Både NRK og våre undersøkelser. De ønsker ikke at det skal være feil, vi ønsker ikke at det skal være feil, så det er ikke så lett.

Jakobsen syns saken er alvorlig.

– Det kan skje feil, men når det kommer så grove som i går så må man gå til utgangspunktet og analysere hvordan dette kunne skje. Før videre dialog må vi ta en konklusjon her.

Sjefredaktør i Nidaros, Stig Jakobsen. Foto: Amedia

Beklager

– Kort fortalt så skjer det en menneskelig feil.

Det sier Lars Helander som er daglig leder for InFact. Han er lei seg for feilene som har skjedd.

– Vi har holdt på i 25 år med dette og vi er ganske sikker på at resultatene vi leverer er av høy kvalitet. Men nå har vi gjort feil, og vi beklager virkelig.

Han syns heller ikke det er noe hyggelig at NRK ikke ønsker å bruke dem.

– Jeg syns det er veldig leit. Vi har hatt et godt samarbeid med NRK i lang tid.

Flere feil

Også andre aviser har hatt problemer med InFact. Avisen Kristiansand måtte avbryte en meningsmåling fordi de oppringte fikk problemer med å velge partiet de ville stemme på, skriver Fædrelandsvennen.

Også hos Sunnmørsposten gikk det galt tidligere i år.

26. april gjennomførte InFact ei politisk meningsmåling. Avisen publiserte så en sak basert på meningsmålingen med tittelen «Mørkeblått Ålesund – Frp og Høgre med flertall aleine».

Men der ble det også gjort en feil, fordi Haram ble inkludert i målinga, og derfor ikke representativ for det Ålesund som skal gå til valg til høsten.

– I Sunnmørsposten var det ikke feil med meningsmålingen. Det vi gjorde feil var at vi glemte å trekke ut gamle Haram, så vi måtte gjøre det på nytt. Så vektingen var ikke feil, sier Heland til NRK.

Redaktør i Sunnmørsposten, Hanna Relling Berg sier at de ikke vil bruke InFact.

– Det er svært alvorlig at vi opplever slike feil, skriver Berg i en SMS til NRK.

Mistenker flere feil

TV2s tallknuser Terje Sørensen sier han har mistanke om at det kan være flere feilmålinger fra InFact.

Gabriel Steinsbekk – SV-er og tallknuser – er enig. De er begge tilknyttet Poll of polls, som lager snittmålinger, og var dem som avdekket feilene i de to målingene som er trukket.

– Jeg kan ikke si det sikkert, men jeg har en mistanke, for å si det sånn, sier Sørensen til NTB.

– Jeg deler den mistanken. Vi har i vår og i løpet av sommeren sett noen utslag på andre InFact-målinger som det er grunn til å stille spørsmål ved. Vi har også sett det hos andre byråer, men ikke like klart, sier Steinsbekk til NTB.

Sørensen viser blant annet til InFacts Tromsø-måling for Nordlys mandag, som viste store utslag for flere partier.

InFacts daglige leder Eirik Helander sier at han vil beklage på det sterkeste at InFact har gjort feil. Han sier det er vanskelig å kommentere mistanken om feil i flere Infact-målinger, men at de skal se på tall på nytt.

– Det skal vi gjøre. Det skal sjekkes grundig opp og ned, sier Helander til NTB.

Vil ha oversikt

Også NRK Vestfold og Telemark publiserte en meningsmåling som var feil.

– De store målingene NRK gjør i valget gjøres av Norstat og er basert på annen metodikk er den InFact bruker på de målingene som nå har inneholdt feil, sier Marius Lillelien.

Han jobber også nå med å få oversikt om NRK kan ha andre meningsmålinger fra InFact som ikke er brukt.

– I NRK gjennomgår vi nå om det ytterligere planer om målinger fra InFact for å ha en komplett oversikt.