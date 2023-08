Svein Ottos parti kan få avgjørende makt i ordførerkamp

I den ferske meningsmålingen fra Norstat er Høyre størst i Trondheim med 28,8 prosent, en framgang på 2,4 prosentpoeng fra målingen i juli.

Arbeiderpartiet er nest størst med 19,6 prosent, omtrent det samme som i juli, mens SV er det tredje største partiet med 12,2 prosent, en nedgang på 3,4 prosentpoeng.

Dermed kan faktisk Pensjonistpartiet og Senterpartiet sitte med nøkkelen til hvem som blir ordfører i Trondheim etter valget.

– To mandater er for lite, og jeg hadde håpet på fire. Vi er uavhengige av blokkene, og kan snakke med alle etter valget, sier leder i Pensjonistpartiet, Svein Otto Nilsen.

Partibarometer Trondheim august 2023 Sammenlignet med måling for NRK/Adressa sent i juli, publisert 2/8. Parti Oppslutning Endring 28,8% H +2,4 19,6% AP −0,1 12,2% SV −3,4 8,8% MDG +2,5 7,8% R +0,8 6,2% V +0,5 5,2% FRP +1,6 3,0% PP −1,9 3,0% SP −1,1 3,0% KRF +0,8 0,9% INP −2,1 1,4% Andre +0,2 Klikk på partisirkelen for å se hele partinavnet. Basert på 597 intervjuer gjort i perioden 22.8.23–24.8.23. Feilmarginer fra 0,1–4,4 pp. Kilde: Norstat

Kan avgjøre, men skuffet over målingen

– Vi har hatt et meget godt samarbeid med Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet i denne perioden. Så det er et pluss. Det viktigste for oss er å få gjennomslag i saker om helse- og eldrepolitikk. Vi har for få sykehjemsplasser, og vi vil også jobbe for å redusere bomavgiftene, sier Svein Otto Nilsen til NRK.

Senterpartiets førstekandidat, Vegard Frøseth Fenes er skuffet over den siste målingen, som gir partiet en oppslutning på 3 prosent, og to mandater i bystyret.

– Vi er åpne for samarbeid både med rødgrønn og borgerlig side. De viktigste sakene for oss er bevaring av matjord, en god utvikling i hele kommunen, og en offentlig drevet eldreomsorg, sier Lenes til NRK.

Mandatfordeling Trondheim bystyre Antall representanter sammenlignet med fordelingen etter valget i 2019. Parti Antall mandater Endring Høyre H 20 20 +6 Arbeiderpartiet AP 14 14 −3 Sosialistisk Venstreparti SV 8 8 0 Miljøpartiet De Grønne MDG 6 6 −1 Rødt R 5 5 0 Fremskrittspartiet FRP 4 4 0 Venstre V 4 4 +1 Kristelig Folkeparti KRF 2 2 +1 Senterpartiet SP 2 2 −3 Pensjonistpartiet PP 2 2 −1 597 intervjuer gjort i perioden 22.8.23–24.8.23. Feilmarginer fra 0,1–4,4 pp. Kilde: Norstat

– Folk ønsker en endring

Høyres ordførerkandidat Kent Ranum gleder seg over målingen, som gir partiet nesten 29 prosents oppslutning i Trondheim. Det betyr at Høyre og borgerlig side er i framgang.

– Dette er en indikasjon på at folk ønsker en endring. Vi vil satse mer på skole og eldreomsorg, og en frysing av eiendomsskatten, sier Ranum.

– Vi er åpne for å samarbeide med mange for å sikre et flertall. Det gir en god dynamikk og blir viktig for å få utformet en god politikk for byen. Men fram til valget 11. september vil vi ha fokus på Høyre og våre kampsaker. Etter valget kan vi sette oss ned ved forhandlingsbordet, fortsetter Ranum.

Høyres ordførerkandidat Kent Ranum Foto: Grete Thobroe / NRK

Vil ha Sp på laget

Arbeiderpartiets ordførerkandidat Emil Raaen er mer betenkt over resultatet på 19,6 prosent i målingen for august. Men han har fortsatt tro på et rødgrønt flertall etter valget.

– Historisk har vi pleid å løfte oss de siste ukene før valg. Vi ønsker å fortsette sammen med SV, Rødt, Senterpartiet og MDG, og det er det vi satser på.

– Jeg er sikker på at vi skal styre godt med en bred koalisjon, sier Emil Raaen.

Emil Raaen håper å ta over som ordfører etter Rita Ottervik. Foto: Morten Andersen / NRK

Tøff duell

NRK Trøndelags politiske kommentator, Linda Bjørgan, tror det blir en kamp om hvem som forhandler best etter valget 11. september.

– Og kanskje hvem som vil svelge de største kamelene. Det er store koalisjoner med veldig ulike politiske ståsted som skal finne sammen, for å danne et rødgrønt eller borgerlig flertall. Høyre har vært på frierfot til Miljøpartiet de Grønne, men jeg har vondt for å tro at Fremskrittspartiet og MDG skal kunne finne sammen på borgerlig side, sier Bjørgan.

Og hun fortsetter:

– Ordfører Rita Ottervik hadde den politiske erfaringa som skulle til for å holde slike flerpartisamarbeid samlet i flere perioder. Det vil vise seg om de to relativt uerfarne listetoppene på Høyres og Aps liste vil greie det samme, mener hun.