Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Rundt 70 personar tidleg i tjueåra har hamna midt i eit utbrot med koronasmitte i Stjørdal. Hittil har 6 personar tidleg i tjueåra testa positivt.

Kommuneoverlege Leif Vonen seier dei vart klar over utbrotet på torsdag. Han fortel at mange unge har samla seg på festar av varierande storleik i kommunen i påskehelga.

– Spesielt det med store festar med over tjue personar synest eg er ein ureieleg praksis, som er veldig i strid med det vi ønskjer at folk skal gjere no, seier Vonen.

Kommuneoverlege Leif Vonen. Foto: Stein Lorentzen / NRK

Ventar fleire positive svar

Fleire av dei involverte har no symptom på luftvegsinfeksjon eller feber. Kommunen ventar difor at talet på positive prøvesvar vil auke.

– Nokon har hatt symptom i fleire dagar utan å teste seg. Eg vil oppfordre alle til å vere kjappare å teste seg, sjølv om dei berre er litt forkjøla, seier Vonen.

Dei skriv at det har vore festar med over 20 personar samla i Stjørdal, og at nokre av personane har hatt opptil 30 nærkontaktar gjennom påskehelga.

Kommunen minner om at det ikkje er tilrådd å ha besøk av meir enn to personar av gongen og unngå samlingar av folk i Noreg no.

Mange personar er no i karantene i Stjørdal som følgje av utbrotet.

Store utfordringar

I går testa sju personar positivt i kommunen.

– Det gir store utfordringar mellom anna i skulane og andre verksemder. Og mange må jobbe ekstra med smittesporing og testing gjennom kommande helg, i staden for å ha fri, skriv kommunen.

Kommunelege Leif Vonen fortel at dei har god kontroll over smittevegane og at han ikkje har anbefalt nye tiltak for å slå ned smitten.

– Eg har ikkje anbefalt nye tiltak no sidan det er så kontrollert og tydelege mønster i smittevegen her. Vi tar nye vurderingar fortløpande, men slik som situasjonen er no er det ikkje behov for strengare tiltak, seier Vonen.