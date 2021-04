– Alle elevane er i ventekarantene ut veka, årsaka er at vi ikkje har oversikt over smittesituasjonen og at fleire elevar no er definerte som nærkontaktar, seier rektor ved Steinkjer ungdomsskole Thomas Herstad til NRK.

Det var Trønder Avisa som første meldte om dette.

Det går 464 elevar på skulen. Skulen fekk beskjed om at alle elevane måtte gå i ventekarantene seint i går kveld.

Kohortar ved Steinkjer barneskole, Steinkjer vidaregåande skole, vaksenopplæringa i Steinkjer, Guldbergaunet førskole, samt Verdal vidaregåande skole, er også sat i ventekarantene som følgje av smitten, skriv TA.

– Ein elev er registrert smitta. Denne eleven har ikkje vore på skulen etter påske, legger han til. Vi er spente på kva prøveresultata vil vise. Om fleire er smitta, seier rektor Thomas Herstad til NRK.

Elevar med behov for ekstra tilrettelegging vil bli følgt opp av sosiallærar og hennar team, opplyser han.

– Vi vil opprette eit tilbod på skulen for nokre av elevane frå måndag av, seier rektoren.

SPENT PÅ PRØVERESULTATA: Rektor ved Steinkjer Ungdomsskole, Thomas Herstad, seier dei er spente på prøveresultata etter at fleire elevar har blitt sat i karantene. Foto: Privat

Pressekonferanse klokka 14

Steinkjer kommune held pressekonferanse om smittesituasjonen klokka 14 i dag, opplyser kommuneoverlege Sunniva Rognerud til NRK.

NRK vil følgje pressekonferansen og halde deg oppdatert om situasjonen.

Kommuneoverlegen er opptatt i møter om smittehandteringa før den tid og kunne ikkje stille til intervju då NRK ringde torsdag morgon.

Ordførar Anne Berit Lein seier til NRK at kommunen i dag har tett kontakt både med FHI og statsforvaltaren om kva tiltak dei skal setje i verk for å få kontroll på smitten. Dei konkrete tiltaka blir truleg presenterte på pressekonferansen.

Jobbar med smittesporing

Dei to siste dagane har kommunen registrert 12 nye smitta personar.

Torsdag morgon registrerte kommunen to nye smitta. Ei kvinne i alderen 18–65 år og ein gut under 18 år. To kohortar går no frå ventekarantene til karantene, opplyser Steinkjer kommune.

Onsdag registrerte kommunen 10 nye tilfelle av covid-19. Fem av dei smitta er nærkontaktar av to personar var registrert smitta tysdag. To av personane er mellom 18 og 65 år, medan resten var under 18.

Smittesporing held på, og enkelte som tidlegare er i ventekarantene vart i går kveld flytta til ordinær karantene.

– Totalt er cirka. 300 personar i ei eller annan form for karantene, sa kommuneoverlegen til NRK onsdag kveld.

Heile Steinkjer ungdomsskole hamna i ventekarantene etter at kommuneoverlegen opplyste om det.