Fare for full storm og kraftige vindkast

– Dette betyr at folk bør sikre løse gjenstander for det kan bli sterke vindkast, det kan bli opp til 35 m/s, sier vakthavende meteorolog, Anne Solveig Andersen til NRK.

Det er et varsel om økt overvåkning og oppfordringa fra Meteorologisk institutt er klar.

Værsituasjonen er nå under ØKT overvåkning og publikum må sjekke TV/radio/internett for oppfølgende meldinger.

– Jeg ville ikke hatt trampolina slengende i hagen, sier Andersen.

Kortvarig

Dette er ikke et ekstremværvarsel, men situasjonen er usikker.

– Årsaken er et lavtrykk nordvest for Storbritannia. Det beveger seg raskt nordøstover og kan bli et stormsenter.

Den sterke vinden ser ut til å bli kortvarig. Den kommer først innover Møre og Romsdal i kveld og treffer med størst kraft nord i Trøndelag og sør i Nordland. Det kan komme kraftige vindkast innover land.

– I natt dreier den fra sørvest full storm til vestlig. Den er over i løpet av natta, sier Andersen.

Kan bli endringer

Men her kan det være store lokale variasjoner og situasjonen kan endre seg; så følg med.

– Dersom data tilsier at denne situasjonen bør nedgraderes, vil det bli meldt at økt overvåkning avsluttes. Dersom data tilsier at denne situasjonen bør oppgraderes, vil det bli sendt ut ekstremvarsel, understreker meteorologene.

