Får penger til veiforbedring

I ettermiddag bevilget Fylkestinget i Sør-Trøndelag halvparten av de 20 millionene som er estimatet på kostnaden for å utbedre Nerskogveien som er i svært dårlig stand. Forslaget fra Arbeiderpartiet fordrer et spleiselag med Oppdal og Rennebu for de siste 10 millionene.