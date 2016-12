Fant ukjent mann sovende på sofaen

Hendelsen skjedde utenfor Trondheim i Sør-Trøndelag tidlig tirsdag morgen.

Kvinnen, som er i 90-årene, våknet og fant den uvedkommende gjesten på sofaen.

Mannen hadde, ifølge politiet, brutt seg inn i boligen.

Det var ei knust rute i ytterdøren som gjorde kvinnen oppmerksom på at noe hadde skjedd. Politiet ble deretter kontaktet.

– Mannen i 20-årene fra Trondheim sov til politiet kom og vekket ham, sier operasjonsleder Trond Volden til adressa.no.

Ifølge politiet var mannen svært beruset, og han skal ikke ha noen formening om hvordan han kom seg til Meldal.

Volden opplyser at mannen vil bli anmeldt for innbrudd, og at den eldre kvinnen har det fint etter forholdene.