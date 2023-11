Pressevakt, Olav Nordli, i Bane Nor sier det er full stans i togtrafikken i togtrafikken i Midt-Norgeo og nordover. Foto: Bane Nor

– Det er full stans i trafikken i togområde Nord på grunn av evakuering av togledersentralen i Trondheim. Vi avklarer situasjonen, skrev Bane Nor på sin hjemmeside.

En togledersentral er en enhet i hvor overordnet kontroll og styring på all togfremføring innen et gitt geografisk område utøves. Dette utføres av en togleder.

Nå 08.35 melder Bane Nor at situasjonen er avklart, men at det fortsatt må regnes med forsinkelser.

Toglinjer som kan påvirkes: