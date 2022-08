Det var lørdag morgen at en passasjer på en buss i Trondheim meldte fra at det satt skadd mann i bussen. Politiet fikk etter hvert stoppa bussen på Ranheim hvor de kom over en mann de betegna som alvorlig skadd.

Han ble sendt til St. Olavs hospital hvor han er operert for skadene. Han skal ikke være livstruende skadd.

Politiet ønsker ikke å fortelle hva slags skader mannen har eller alderen på han.

Kvinne siktet

Lørdag ettermiddag har politiet brukt store ressurser på å finne ut hva som har skjedd med mannen. Det er blant annet funnet flere blodspor i en bygård på Møllenberg i Trondheim. Politiet tror dette kan være åstedet.

Politiet har også gjort et avhør av den skadde mannen.

– Ut fra etterforskninga så har vi sikta en kvinne for grov kroppsskade. Hun er ikke pågrepet, men etterlyst internt i Norge, sier politiadvokat Anne Haave.

Ifølge Haave anser ikke politiet denne kvinnen å være farlig for folk flest.

Mye folk på saken

Politiet sier de har satt en god del folk til å jobbe med denne saken nå. Det er folk som jobber både med taktisk og teknisk etterforskning.

– Vi prøver å lokalisere vedkommende og få pågrepet henne, sier Haave.

Hun sier de har grunn til å tro at kvinnen fortsatt befinner seg i landet.

Politiet ønsker ikke å gå ut med alderen på kvinnen eller om de har kjennskap til den siktede og fornærmede fra før av.