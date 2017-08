Ektepar fra Trondheim vant mot staten etter mange års kamp

Trondheim kommunen omregulerte eiendommen til ekteparet til friluftsområde i 2009. Paret klaget, men også Fylkesmannen gikk inn for omregulering.

Sør-Trøndelag tingrett fastslår nå at omreguleringen var ugyldig og at staten, ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet, må betale drøyt 660000 kroner i saksomkostninger til ekteparet.

Saken fortsetter under bildet

Trondheim kommunen omregulerte eiendommen til ekteparet til friluftsområde i 2009. Nå har tingretten fastslått at at omreguleringen var ugyldig. Foto: Lars Erik Skjærseth / NRK

– På helsa løs

– Nå er vi kjempeglade. Vi er veldig fornøyde med at det gikk så bra, sier en lettet og sliten Helene Schjølberg til NRK.

– Prosessen har vært kjempetøff. Vi har holdt på i mange år, og det har gått på helsa løs. Men nå ser vi enden på det, sier hun.

Fornøyd: Advokat Guri Vagnildhaug. Foto: Lars Erik Skjærseth / NRK

Ekteparets prosessfullmektig, advokat Guri Vagnildhaug fra Bjerkan Stav advokatfirma, er naturligvis også strålende fornøyd med dommen.

– Vi har vunnet fram på samtlige punkter, både at omreguleringen av eiendommen bygger på feil faktum, og at grunneieren er utsatt for usaklig forskjellsbehandling. Nå håper vi at resultatet blir stående (at staten ikke anker journ.anm.), sier hun.