Driftsbygning i Levanger brant ned til grunnen

En driftsbygning i Levanger har brent ned til grunnen.

Politiet meldte lørdag ettermiddag om en bygning som var fullstendig overtent.

– Brannvesenet er i ferd med å slukke. Det er ikke kontroll på brannen, sa operasjonsleder hos politiet i Trøndelag, Stian Aalberg, like etter klokka 16.00.

Like før klokka 17.00 bekreftet brannvesenet at de hadde kontroll.

– Det vil si at driftsbygningen blir kontrollert nedbrent, sa innsatsleder for politiet på stedet, Per Henrik Bykvist.

Nå er driftsbygningen ifølge politiet brent helt ned.

Det er veldig kraftig vind i området, og det var en stund stor fare for spredning til et bolighus som ligger tett inntil bygningen som brenner.

Det er kraftig vind på stedet og det var stor fare for spredning av brannen.

Politiet gikk like etter klokka 16.00 ut med melding om at det skulle være brann i ei sag som sto inntil et uthus.

Kort tid etter oppdaterte politiet med at en driftsbygning brant.

To hester berget ut

Politiet meldte etter hvert at alle som bor på stedet er evakuert og ivaretatt og at brannvesenet har fått slått ned brannen noe.

– Alle personene som befant seg på gården er evakuert, sa Aalberg til NRK tidligere lørdag.

– Det er ikke lenger noe spredningsfare til husene som ligger inntil. Det er gjort rede for de personene som var i dem, sa Bykvist.

Utover lørdag ettermiddag avtok flammene etter hvert som bygningen brant ned. Foto: Vegard Woll / nrk

Ingen personer skal være skadd.

Det var ingen dyr utenom to hester i driftsbygningen. De er berget ut.

– Det er hverken dyr eller mennesker som er skadet, sier Bykvist.

Politiet melder at brannvesenet blir på stedet en stund til.

Politiet har tatt avhør og vil opprette sak.

Det er for tidlig å si noe om årsak til at brannen startet.

Brannvesenet jobber for å kunne berge bolighuset like ved. Beboerne er evakuert. Foto: Vegard Woll / nrk

– Vi jobber med å finne ut hva som har skjedd, men det vil vi komme tilbake til, sier innsatslederen.

Ifølge Trønder-Avisa skal driftsbygningen har vært brukt til oppbevaring av isolasjon, trematerialer og annet materiale som brukes i anleggsbransjen.