Drapstrusler mot Frøya kommune etter privat søppelsamling

82 år gamle Aksel Johansen har i mange år samlet inn søppel fra havet ved øysamfunnet Sula i Frøya. Søppelsamlingen har skapt stort engasjement, og mange roser 82-åringen for jobben han gjør.

Samtidig er mange frustrert fordi søppelet blir liggende på land. Da det ble klart at kommunen vurderer å ilegge 82-åringen tvangsmulkt, mottok både saksbehandleren og kommunestyret trusler, melder TV 2.

– Ja, vi har mottatt drapstrusler. Både saksbehandler og kommunestyre. Vi kommer til å anmelde denne saken, sier teknisk sjef for Frøya kommune, Sigrid Hanssen, til TV2.

Ingen planer om å avslutte miljøinnsatsen

Ifølge kommunen har Johansen lagt fra seg søppelet både på egen, andres og kommunens eiendom.

Johansen sier til lokalavisa Frøya at han skal få sendt alt søppelet vekk så snart renovasjonsselskapet Ragn Sells sender ut flere konteinere. Foreløpig er to konteinere fylt opp.

82-åringen har ingen planer om å avslutte miljøinnsatsen sin, og sier han vil reise alene ut med plastbåten sin og samle søppel så lenge helsa tillater det.

– Jeg håper det er flere som ser at dette er nyttig arbeid. Det er viktig at flere tar i et tak sånn at vi holder kysten vår ren, sier han.

Kommunen snur og ønsker dialog

Tidligere denne uka ble det kjent at kommunen ønsker å starte en dialog med Johansen. Deres forslag er å kjøre ut containere til Sula. Slik kan alt søppelet Johansen har lagret kastes og leveres på godkjent mottak i god tid før påske.

Videre skal de utarbeide en plan for rydding og håndtering av marin forsøpling.

– Frøya kommune bøtelegger ikke innbyggere som er med å bidrar til en renere strandsone og rydde i skjærgården vår, skriver Sigrid Hanssen, teknisk sjef Frøya kommune i et brev til lokalavisen.

Kommunen vil nå rette en forespørsel til Johansen for å finne en mulig løsning.

– Det er bra å høre at de skrinlegger det, sier Johansen til NRK.