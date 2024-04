Dovrebanen åpner igjen 20. mai

Gjenåpning av Randklev bru gjør at hele Dovrebanen åpnes igjen 20. mai, om alt går etter planen.

Broen fikk store skader under ekstremværet Hans i fjor. Togselskapene har kjørt buss for tog på deler av strekningen, og det er ikke kjørt nattog, skriver Bane Nor.