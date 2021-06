Rasar etter måkemassakre: – Grufullt

To reir med måkeungar blei laurdag fjerna frå taket til ei bilforretning på Tunga i Trondheim.

Fire av måkeungane var døde. Éin låg på ryggen og kjempa for livet då den vart funnen, men overlevde ikkje.

– Det er grufullt. Det er vanskeleg å finne ord. Å gå laus på forsvarslause dyreungar – det kan nesten ikkje bli verre, seier Jenny Rolness, leiar i Dyrenes rett.

Ho vart kontakta av avisa Nidaros, som omtalte saka først.

– Alt tyder på at det har vore menneske på ferde, og at måkeungane har blitt utsett for ei valdeleg handling, seier Rolness.

– Tydeleg at det ikkje er ei ulukke

Ho fortel at taket ikkje er særleg høgt, og at måkeungane ville ha overlevd fallet.

– Dei ber preg av å ha blitt trakka på eller slått i hel. Det er opprørande å sjå at dyr blir så lite respektert, meiner Rolness.

– Det såg veldig stygt ut. Det er så tydeleg at dette ikkje er ei ulukke, seier Marina Kovrigina, som var på staden søndag, etter tips frå Rolness.

Kovrigina kjem frå Russland, men har budd i Trondheim i 20 år.

– Måker er freda. Dette er eit stygt lovbrot. Eg synest det burde ende med fengselsstraff, seier Kovrigina opprørt.

Kovrigina startar å gråte når ho fortel NRK om dei døde måkeungane. Det er tydeleg at engasjementet hennar for dyrevelferd er sterkt.

MATAR MÅKER: Russiske Marina Kovrigina er svært engasjert i dyrevelferd. Ho kallar mishandlinga av måkeungar i Trondheim for eit stygt lovbrot. Foto: Privat

Melder saka til politiet

Dyrenes rett har meldt saka til politiet. Det same gjer dyrerettigheitsorganisasjonen NOAH.

– Det er fælt å sjå at fugleungar har lidd og døydd. Vi er nøydde til å få større aksept for måker, seier Siri Martinsen, veterinær og leiar i NOAH.

Håkon Thoresen i Trøndelag politidistrikt si miljøkrimgruppe bekreftar at saka er meldt, og at etterforsking har starta.

– FÆLT: – Det er fælt å sjå at fugleungar har lidd og døydd. Vi er nøydde til å få større aksept for måker, seier Siri Martinsen, veterinær og leiar i NOAH. Foto: Robert Hansen / NRK

I fjor sommar blei i måke funnen limt fast i bakken på Sortland i Vesterålen. NOAH lovde då ut dusør for å oppklare saka. Det gjer dei i enkelte saker med dyremishandling der gjerningspersonane er ukjende.

– Eg håpar politiet tek saka på alvor. Øydelegging av egg frå raudlista måkeartar har ført til bøter på 10.000 kroner. Det bør bli ein strengare reaksjon når handlinga har ramma fugleungar, meiner Rolness.

Naturvernrådgjevar: – La måkene vere i fred!

Dei døde måkeungane var fiskemåker. Dei er freda. Arten er raudlista og rekna som truga.

Bestanden har gått mykje tilbake, særleg i ytre kyst på Vestlandet.

Martin Eggen, naturvernrådgjevar i Norsk Ornitologisk Forening (NOF) har sett bileta av dei døde måkeungane.

– UFORSTÅELEG: – At folk vel å bryte lova på den måten er ganske uforståeleg, seier naturvernrådgjevar Martin Eggen i Norsk Ornitologisk Forening (NOF). Foto: PRIVAT

– Det såg rart ut. Det er eit svært klart lovverk. At folk vel å bryte lova på den måten er ganske uforståeleg.

Lov om naturens mangfold, § 15 Ekspandér faktaboks Høsting og annet uttak av naturlig viltlevende dyr skal følge av lov eller vedtak med hjemmel i lov. Ved enhver aktivitet skal unødig skade og lidelse på viltlevende dyr og deres reir, bo eller hi unngås. Likeledes skal unødig jaging av viltlevende dyr unngås. Høsting og annet uttak av viltlevende planter og sopp er tillatt så langt det ikke truer overlevelsen av den aktuelle bestanden eller begrenses ved lov eller vedtak med hjemmel i lov. Bestemmelsene i første og annet ledd er ikke til hinder for lovlig ferdsel, landbruksvirksomhet eller annen virksomhet som skjer i samsvar med aktsomhetsplikten i § 6. Det som i denne loven er bestemt om lakse- og innlandsfisk, gjelder også for ferskvannskreps. Høsting og annen utnyttelse av marine organismer reguleres av lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar. Kilde: Lovdata.no

Fiskemåken er ein trekkfugl. Fuglen kjem tilbake i april, og startar hekkesesongen i mai. Den varer fram til tidleg på hausten.

Dersom måkene mistar egg og ungar, vil det gå endå fleire veker. Det forlengjer berre sesongen.

Oppfordringa til naturvernrådgjevaren er derfor klar:

– La måkene vere i fred!