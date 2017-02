Derfor digger nordmenn Gran Canaria

I et lite stykke Norge langt ute i Atlanterhavet har flere nordmenn valgt å bosette seg, i hvert fall i vinterhalvåret.

Nesten en halv million nordmenn reiste til Kanariøyene i fjor. Noen bare for en ukes tid, mens andre bor der store deler av året.

– Vi reiste såpass mye på vinterstid at vi fant ut at det var like greit å eie en leilighet selv, sier Edgar Brøttemsmo.

Denne gangen er han og kona Torild på Gran Canaria i ti uker i strekk.

– Vi er her to til tre runder i året, både før og etter jul og så drar vi en tur på sommeren, sier Edgar.

– Kan dere noe spansk da?

– Nei, det er det dårlig med, men det går bra for det er så mye nordmenn her.

Edgar og Torild Brøttemsmo har kjøpt seg egen leilighet i på den populære ferieøya, Gran Canaria. Foto: Petter Moen Nilsen / NRK

Venner, vals og varme

Ekteparet er på Gran Canaria sammen med flere andre trøndere, og mange av dem bor i det som kalles «Trønderheimen» i Puerto Rico.

Her sitter en vennegjeng som reiser sammen tilbake til sola og varmen år etter år.

Liv og Karl Wågø trives med vennegjengen på i «Trønderheimen». Foto: Petter Moen Nilsen / NRK

– Det er klimaet og varmen og det at vi treffer mange kjentfolk, og så er vi ute og danser, forteller Liv Wågø som i denne runden er på Gran Canaria i fem uker.

Liv og ektemannen Karl har dratt frem og tilbake til ferieøya i minst 20 år. Ifølge Karl er klimaet litt i varmeste laget.

– Vi kommer nok til å dra hit mindre og mindre fremover, det er så varmt her, ler han.

– De kan bli litt gale

Nesten 550.000 av utlendingene som reiser til Kanariøyene er svenske, over 440.000 er norske og nesten 350.000 er danske, ifølge Canarijournalen.

Klubbeier Roberto Valedocano forteller at gjestene kun er nordmenn i vinterhalvåret. Foto: Petter Moen Nilsen / NRK

Og det er mer enn seks ganger så mange turister som det er fastboende på øya.

På nattklubben Bora Bora i Puerto Rico er klientellet nesten bare nordmenn, ifølge klubbeier Roberto Valedocano.

– Nå på vinterstid er rundt 97 prosent av gjestene nordmenn, og antallet har økt mye de siste fem årene, forteller han.

De fleste oppfører seg pent når de er på byen, men noen nordmenn kan ifølge Valedocano dra det litt langt.

– Vel, når de har drukket noen drinker, så blir de litt gale, men de har det alltid gøy da, smiler han.