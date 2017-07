Ingrid Moan filmet larveformasjonen. Foto: Privat

– Det var datteren min som oppdaget det først. Jeg trodde bare det var en kvist, men da vi kom nærmere så vi jo at dette var noe helt annet.

Ingrid Moan og familien fra Ålen var på fisketur ved Hessjøen i Holtålen i Sør-Trøndelag. Der oppdaget de et ganske ekkelt fenomen de aldri hadde sett før.

Tusenvis av larver hadde laget en formasjon som så ut som en kvist.

– Det var veldig ekkelt. De hadde laget en lenke på omtrent en og en halv meter og prøvde å bevege seg over veien.

Det var Nea Radio som først skrev om fenomenet.

Har aldri sett det

– Dette er et ekstremt sjeldent fenomen. Jeg har bare hørt om det et par ganger, men aldri sett det, forteller insektforsker i Norsk institutt for naturforskning (NINA), Frode Ødegaard.

Larvene kommer fra er en type sørgemygg som kalles hærorm. De er den eneste arten i Norge som lager slike klumper når de beveger seg over lengre avstander.

Insektforsker i NINA Frode Ødegaard forteller at dette er et ekstremt sjeldent fenomen. Foto: Arnstein Staverlokk / Norsk institutt for naturforskning

– For at et slikt fenomen skal inntreffe må det være bestemte værtyper og fuktighetsforhold. De er flokkdyr og når de lager slike klumper er det en type vandring enten for å finne mat eller for å forpuppe seg.

Ødegaard forteller at ved å bevege seg i en slik klump unngår de å tørke ut, samtidig som det er en beskyttelse mot å bli spist.

Ikke farlig

– Jeg har aldri opplevd noe liknende, men jeg har hørt om en nabo som hadde en slik klump på taket, sier Moan.

Ødegaard understreker at hærormene ikke er farlige.

– Disse dyrene er helt ufarlige. De er vanlige nedbrytere, altså hjelpedyr som er viktige for naturen.

– Dersom man finner en slik klump på en vei, burde man hjelpe dem på noen måte?

– Nei, dette har de klart i millioner av år, så de skal nok klare det noen år til. Dersom man er så heldig å få oppleve dette, skal man bare la seg fascinere og se på at det skjer, avslutter Ødegaard.