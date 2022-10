– Undersøkelsene av åstedet skal nå gjennomgås. Det er derfor for tidlig å si noe om hva som er årsaken til brannen. Det er et omfattende arbeid, ettersom bygningen ble betydelig skadd, sier påtaleansvarlig politiadvokat, Sigrid Mediås Rygvold, i Trøndelag politidistrikt.

Dokumenter som NRK har fått tilgang til viser at det ble søkt om å sette opp bygget i 2006. I søknaden fra huseiere ble det sagt at bygget skulle være et lagerbygg. I søknaden kommer det fram at bygget ikke skal brukes til boligformål.

Likevel bodde en polsk familie på fire personer i bygget. Tre av dem var hjemme da det begynte å brenne lørdag morgen.

Kun en 15 år gammel gutt greide å komme seg ut av bygget.

– Det er for tidlig å si noe om hvilken betydning dette vil ha i den videre etterforskningen av hendelsen, skriver politiet i ei pressemelding.

Utleier avhørt

Etter det NRK erfarer var det familien selv som skaffet seg en plass å bo i Oppdal.

Politiet opplyser at utleieren av bygget er avhørt.

Krimteknikkere fra politiet var på plass i bygget søndag for å lete etter brannårsaken. Foto: Jøte Toftaker / NRK

Krimteknikere fra politiet har i helga vært på branntomta for å undersøke om de greier å finne årsaken til brannen. De har fått hjelp fra Statens El-tilsyn og brannvesenet til jobben.

15-åringen som greide å berge seg ut er også avhørt i tillegg til andre som var i nærheten da det begynte å brenne.

Det vil bli gjort flere avhør i tida som kommer, opplyser politiet.

Krevende brann

Det var like etter klokka 06 lørdag morgen at politiet fikk melding om brannen. Da brannvesenet kom til stedet var bygget allerede overtent.

Røykdykkere prøvde å ta seg inn i bygget, men måtte snu på grunn av problemer med vanntilførselen mens de var inne i bygget.

– Det har vært et vanskelig slukkingsarbeid og en vanskelig redningsaksjon, sa brannsjef Torbjørn Mæhlumsveen i Trøndelag brann og redningstjeneste lørdag.

Brannfolka på stedet fortalte om et vanskelig slukningsarbeid på grunn av et komplisert bygg med mange hulrom.