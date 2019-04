«Har ligget to uker i koma» lyder overskriften på Adresseavisen 2. februar. Artistens bror forteller at legene sliter med å vekke 55-åringen.

Følgerne på Facebook skjønner raskt at konsertene det reklameres for 8. og 9. februar aldri vil bli noe av.

Både artistkolleger og fans gir utløp for sin bekymring i sosiale medier. Artisten som har vært åpen om sine erfaringer med rus og ensomhet har betydd mye for mange.

Foto: Skjermdump fra Facebook

Hjertesvikt

Det er 16. januar og Børge Pedersen har nettopp besøkt Peter Hallström, svensken som har skrevet «Hold mitt hjerte», en sang som har blitt 55-åringens signaturlåt.

– På veien ut til Arlanda kjente jeg at her er det noe galt, så da sa jeg til Berit, samboeren min, at nå tror jeg at jeg må til legen. Hva er det?, spør hun. Så sier jeg, nå er det noe galt med hjertet.

Samboeren loste han rett til informasjonsskranken på flyplassen.

– Det skal Arlanda ha, det var det proffe legeteamet som tok meg inn og kjørte meg rett til sykehus. Noe mer husker jeg ikke, sier Pedersen.

Kroppen var som gele

Tidlig i februar har han et minne om at han jaget ut ei svigerinne fra rommet på sykehuset, og at han hadde en forvirret oppfatning av at samboeren hadde fått jobb på en bensinstasjon på Fosen.

– Jeg var så fortumlet. Det var helt tullete. Og kroppen var helt ferdig. Det var bare gele. Og så hadde de lagt en sperre i halsen, så jeg ikke kunne snakke, forteller Pedersen.

Legene slet fortsatt med å få han helt våken og å ta han av respirator. Rundt 20. februar klarte han å kommunisere ordentlig med omverdenen igjen.

– Det var jo litt rart. Jeg var jo i Sverige, sier Børge Pedersen, om å våkne i hjembyen Trondheim.

Opplevelse som skaper angst

På sykehuset følte han seg lam i armer og bein, og tenkte på hvordan det skulle bli framover. Mange fryktet at han skulle dø.

– Det var så nært, sa de, at det er et under at jeg står her i dag. Man blir litt traumatisert og får litt angst. Vil det skje igjen? Og hva skal jeg gjøre hvis jeg er alene, står i dusjen og telefonen er i stua og jeg ikke får ringt 113?

Musikeren og skuespilleren som blant annet har spilt Pontius Pilatus på Trøndelag teater, turnert med flere Cornelis Vreeswijk-forestillinger og vært vokalist i Wannskrekk, forløperen til Dum Dum Boys, er nå i gang med både psykisk og fysisk rehabilitering.

Smilet og glimtet i øynene er tilbake og håret er dratt bakover slik det pleier.

– Man tenker jo alt, fra at selvfølgelig går dette bra til enn om det ikke gjør det, sier produsent, gitarist og artistkollega Skjalg Raaen.

Børge Pedersen og Skjalg Raaen ga i august i fjor ut salmeplata "Nåde mæ". Pedersen ga en 50-lapp fra hver solgte plate til TV-aksjonen for Kirkens Bymisjon. Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Artistlivet må vente

De to avlyste konsertene i februar har blitt til en lengre pause.

– Når dette skjedde skjønte vi jo raskt at her skal vi ikke forte oss tilbake, sier Raaen.

Ifølge legene må artisten ta det med ro og unngå stress. Han har en plan om å bruke våren og sommeren på å bygge seg opp. Gitaren har han ikke rørt. Sangstemmen har også fått mye ro, men han tester den litt i dusjen.

Nær døden-opplevelsen til tross har artisten fortsatt et avklart forhold til vår herre.

– Jeg har jaggu meg gjort mye for han oppi der jeg også, så han kunne jo stille opp littegrann, sier Pedersen og ler.