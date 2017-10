Bjørn påkjørt av tog i Snåsa

En yngre bjørn ble natt til tirsdag påkjørt og drept av et tog i Lurudalen et par mil fra Snåsa sentrum. Det melder Adresseavisen. Det var folk på et arbeidstog som oppdaget den døde bjørnen. Det døde dyret lå midt i jernbanelinja.