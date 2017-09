Bildet ditt kan havne på peishylla til Donald Trump

– Vi har trukket Nord-Trøndelag blant de fylkene som er i Norge. Vi har gjort en tradisjon av å trekke et fylke, og invitere folk til å komme med et godt julekortmotiv, forteller statsministeren til NRK.

TREKNING: Her trakk statsminister Erna Solberg Nord-Trøndelag som årets motiv på julekortet. Foto: SMK

Blitt en tradisjon

Julekortet blir sendt til verdens statsledere og omtrent 700 andre mottakere. I sitt andre år som statsminister valgte hun å inkludere det norske folk, for å gjøre det tradisjonelle julekortet mer personlig.

– Da hadde vi friluftslivets år, og da laget vi en konkurranse fra hele Norge. Vi ble så glad fordi vi fikk så mange fine motiver fra Norge, at vi bestemte oss for å begynne denne nye tradisjonen, sier hun før hun legger til:

– Som bergenser er det slik at når man har gjort det to ganger, så blir det en tradisjon.

Ønsker bilder med julemotiv

Det er opp til hver enkelts kreativitet hva de sender inn. Solberg ønsker likevel at det skal passe inn til høytiden.

– Det ville vært litt rart med et bilde av badeliv fra sommeren som sendes rundt. Det kan se litt rart ut på peishyllen rundt omkring. Det er jo litt høytidelig med julen og det er mange som skal få det.

Send inn bildene dine

VANSKELIG VALG: Erna Solberg har gjennomført stortingsvalget, men til jul skal hun velge hvilket motiv fra Nord-Trøndelag som skal pryde årets julekort. Foto: NRK

Statsministeren er imponert over naturen i Nord-Trøndelag, og gleder seg til å se hva som blir sendt inn. Til fotografene har hun følgende tips:

– Det viktigste for oss er at det ikke er blitt brukt i kommersiell bruk før. Hvis det har vært brukt i reklame for noe før, så kan vi nesten ikke bruke det. Hvis det er personer på bildene, så må det være godkjent at det kan brukes, sier Solberg.

Om du har du et vintermotiv fra Nord-Trøndelag, som du tror kan passe som statsministerens julekort, så sender du det til julekort@smk.dep.no. Fristen er 15. oktober.