Avdekket unikt båtvrak – nå risikerer de betinget fengsel og bøter

Den halvannet år lange konflikten startet med at Ivar Amundsen kom over et sagn. Ifølge sagnet var et flere hundre år gammelt båtvrak begravd et sted langs Namsenfjorden i Trøndelag. Amundsen lot seg fascinere.

Den nå 73 år gamle mannen ble euforisk da han fikk øye på treverket som stakk opp fra blåleira nede ved vannkanten i Kattmarka i Namsos kommune.

Amundsen tok raskt kontakt med NTNU Vitenskapsmuseet for å prate med arkeologer om funnet. Så langt hadde han gjort alt riktig, ifølge de som nå har tatt ham til retten.

Men da han ikke fikk tilbakemeldinger, antok han at arkeologene ikke så på funnet som særlig interessant.

Derfor tok han med seg kameraten sin, Svein Ove Buvarp (74), til båtvraket for å grave det frem. Det skulle de ikke ha gjort, mener påtalemyndigheten.

Vitenskapsmuseet anmeldte de to kameratene. Fredag måtte de møte i Namdal tingrett, tiltalt for å ha brutt kulturminneloven.

TUNG TID: Ivar Amundsen har problemer med å forstå at saken havnet i retten. – Det har vært tungt i snart et og et halvt år.

– Det har vært en fryktelig tid etter at det ble klart det ville bli en rettssak. Jeg har nesten ikke visst hvordan jeg skulle komme meg gjennom dette, sa Amundsen i retten fredag.

Båten har ligget beskyttet av leire. Den fikk skader da den ble gravd frem.

– Vi sitter igjen med et fysisk objekt, men mangler historien rundt. Spor som knytter den til andre plasser, eller personlige gjenstander, er borte, sa arkeolog Fredrik Skoglund i retten.

Påstand om 15.000 kroner i bot

Aktor Amund Sand la ned påstand om betinget fengsel i 21 dager for Ivar Amundsen og bot på 15.000 kroner.

For Svein Ove Buvarp er påstanden 15 dagers betinget fengsel og 10.000 kroner i bot.

Forsvarerne til de to går inn for full frifinnelse.

Fakta om båtvraket Ekspandér faktaboks Åtte meter langt.

Skal være en type jekt, altså en bred, liten seilskute.

Arkeolog Fredrik Skoglund mener det ble bygget mellom 1743 og 1750.

Bakgrunnen for anslaget er dateringene i treverket.

Det er utelukkende brukt treplugger i båten. – Det kjenner vi ikke fra det Nordenfjeldske fra før, men bare fra Sør-Norge, sier Skoglund.

Vitenskapsmuseet har rettet krav på 30.000 kroner mot de to. De vil ha erstatning knyttet til lønn, analyser og driftskostnader i forbindelse med undersøkelser og sikring av vraket.

Amundsen synes det er tungt at kameraten er blitt en del av dette.

– Jeg har hatt dårlig samvittighet for å ha dratt ham inn i saken.

RISIKERER BOT: Også Amundsens kamerat, Svein Ove Buvarp, risikerer betinget fengsel og bot. Han ble med for å grave frem båten i Kattmarka i 2017.

– Skulle ikke begynt å grave frem vraket

Det er sjelden at privatpersoner tas til retten for brudd på kulturminneloven, understreker aktor Amund Sand.

Pensjonistene skal ikke ha fått klar beskjed om å holde seg unna båtvraket da de var i dialog med arkeologen fra Vitenskapsmuseet. Likevel mener Sand at de skulle ha orientert seg bedre.

– Enhver som setter i gang noe plikter å holde seg orientert rundt regelverket som gjelder.

NRK omtalte først saken høsten 2017. Arkeologene likte ikke at det ble en mediesak, sier Amundsen:

– Jeg fikk en skikkelig overhøvling av arkeologen, og ble kjeftet opp. Jeg beklaget at jeg hadde gjort det, men følte ikke at jeg ble tatt på alvor.