– Jeg har den vennen der, sier Aud Kristiansen, og peker på TV-en som står i stua hennes på Ranheim i Trondheim.

87-åringen husker ikke sist gang noen ringte på døra for å slå av en prat over en kopp kaffe. Hun har ingen venner.

– De er døde, alle sammen. Livet har ikke mening. Men jeg vil ikke dø heller.

Køene av ensomme blir stadig lenger

Over hele Norge sitter mennesker i stuene sine og kjenner på en følelse av å være alene, ifølge Røde Kors. Aud Kristiansen mener ordet miserabelt best beskriver tilværelsen.

Dette har hun åpnet seg om til en hjemmesykepleier. Han bestemte seg derfor for å sende en søknad til Røde Kors sin tjeneste, besøksvenn.

– Det vil bety all verden å få noen å prate med. Jeg er lei av å snakke med kjøkkenbenken, for han svarer meg ikke, sier Kristiansen.

Røde Kors har 9.000 besøksvenner landet over. Likevel er det ikke nok til å dekke behovet.

Byer over hele landet har kø av folk som ønsker besøksvenn:

Trondheim: 50

Oslo: 150

Bergen: 70

Stavanger/Sandnes: 30

Kristiansand: 30

Tromsø: 42

FØLER SEG ALENE: Aud Kristiansen sier TV-en er hennes eneste venn. – Jeg klarer ikke å strikke så mye heller, men prøver å lage noen kluter for å få tiden til å gå. Foto: Kristin Grønning / NRK

Ensomme fra 20 til 100 år

Marie Borgen Hellerud er koordinator for besøksvenn-ordningen i Trondheim. Hun mener ventelistene sier noe om samfunnet.

– Vi har det travelt – haster hit og dit. Folk fra 20 til 100 år står på ventelistene våre. Ensomhet kjenner ingen alder. Noen opplever at familien ikke har tid til dem. Andre står uten nettverk.

En besøksvenn tilbringer gjerne en time eller to i uka med personen de er koblet med. Å stikke innom en snartur for prat og en kopp kaffe kan være nok.

– Den beste medisinen for et menneske, er et annet menneske.

Ulike typer ensomhet

Nesten hver sjette nordmenn plages av ensomhet, viser en undersøkelse om livskvalitet og levekår.

Ifølge filosofiprofessor Lars Svendsen vil en besøksvenn hjelpe en del ut av ensomheten.

– Det finnes ulike typer ensomhet. Den situasjonsbestemte kommer etter endringer i de ytre omstendighetene. Besøksvenn-ordningen er et godt tiltak for dem med denne typen ensomhet.

For de kronisk ensomme vil det være annerledes, fortsetter filosofen:

– Da er det ingen løsning å fylle på med mennesker. De må jobbe med hvordan de betrakter sine sosiale omgivelser.

Ensomhet går vanligvis i en bølge gjennom livet. Særlig mange opplever ensomhet fra de er 16 til 25 år, forklarer Svendsen.

– Så begynner den gjerne å falle, før den tar seg opp igjen i alderdommen. Gjennomsnittsperson vil ende opp omtrent der de var i ungdomstiden.

Aud Kristiansen er sikker på at livskvaliteten vil øke med en venn.

– Jeg håper at det snart blir en mulighet for at noen kan komme innom, slå av en prat og diskutere litt hvis vi er uenige.

Etter at NRK først omtalte saken om Aud Kristiansen i Dagsrevyen, har hele 400 personer meldt seg som besøksvenn. Røde Kors kaller det oppsiktsvekkende tall. På en vanlig dag er det sjelden flere enn 20–30 som melder seg.