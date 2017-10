Anne Mette (71) mistet gifteringen sin på fisketur for 23 år siden – så skjedde det utrolige

I 1994 mistet Anne Mette Sand fra Toten gifteringen sin mens hun var på fisketur i Femundsmarka sør for Røros.

2. september 2017 ble ringen funnet ute i marka av Nils Edvard Stokke som var på tur i det samme området. Og etter litt detektivarbeid, greide folket på Femundshytta relativt raskt å finne fram til ringens rettmessige eier.

Det var Arbeidets Rett som først omtalte saken (krever innlogging).

Nyttige spor

En dato som var inngravert i ringen samt en bok med navn over alle som hadde vært innom hytta i det aktuelle tidsrommet, ble nyttige spor i letearbeidet. De brukte også Facebook, og i slutten av september var ringen sluttet – og tilbake på Anne Mettes finger.

– Historien er jo nesten ikke til å tro, sier Sand når NRK slår på tråden.

– Skal ha ringen på resten av livet

– Jeg fant ikke ut at ringen var borte før jeg kom hjem igjen fra den turen i 1994. Jeg var sikker på at jeg hadde mistet den i forbindelse med fjøsarbeid, og slo meg egentlig raskt til ro med det. Jeg har ikke tenkt noe særlig på ringen siden den gang. Men nå er jeg selvsagt veldig lykkelig over å ha den tilbake, sier Toten-dama.

– Den skal sitte på lillefingeren min resten av livet, sier Sand.

Etter at ringen var på plass, ble det en aldri så liten feiring på ekteparet Anne Mette (71) og Ragnar Sand (79).

– Vi skålte i akevitt, akkurat som nygifte!