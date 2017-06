– Vi vet det er tøft å komme dit. Det er bare å ta på seg leggbeskytterne, det kommer til å smelle der nede, sier Helland til NRK.

Han forteller at han selv og laget har hatt godt av den lille ferien i forbindelse med landslagspausen, og at han forventer et Rosenborg som sprudler og er i bra form borte mot Haugesund søndag klokken 18.

– Nå skal vi begynne å komme i god form. Vi har vært litt tunge i beina i hele vår. Men løpet som er lagt opp er slik at vi skal være lettere både i beina og til sinns nå utover sommeren og høsten. Det håper jeg vi ser nå på søndag, sier han.

På vei mot toppform

RBK-vingen har spilt nesten samtlige kamper denne sesongen, og mener han har fått «kustus på kroppen».

– Formen min begynner å bli bra. Jeg har spilt nesten alt, både i serie og cup. Jeg trenger den basen med trening og kamper for at storformen skal komme, og etter planen skal den formen komme nå i høst, sier Helland.

– Scorer du mot Haugesund?

– Jeg kan ikke love at det blir mål. Men at jeg er involvert i farligheter, skal man ikke se bort ifra.