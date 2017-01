– På vei ned trappa sto jeg sammen med den amerikanske obersten og sa velkommen til Norge. Nå skal vi få dem i hus, for de har reist langt. Også må de få seg litt varmere klær enn de har nå, for her er det vinter, sier oberst og gardisjonsjef på Værnes, Håkon Warø.

Oberst og Garnisonsjef på Værnes, Håkon Warø. Foto: Lars Erik Skjærseth

Flyet med de 300 soldatene fra Camp Lejeune i Nord-Carolina landet like etter klokken ti, mandag formiddag.

Foto: Lars Erik Skjærseth

Skal trene i kulden

– Været her er perfekt, sier oberst Douglas Bruun, som er sjef for de amerikanske soldatene.

Oberst Douglas Bruun står klar på Værnes, for å ta imot soldatene. Foto: Lars Erik Skjærseth

Soldatene skal ​i første omgang delta i rotasjonsbasert trening i seks måneder. Dette er en prøveordning, heter det i en pressemelding fra Forsvaret.

– Vi er her for å trene i kaldt vær. Vi skal lære å gå på ski, og vi skal lære hvordan det er å leve i et slikt miljø, sier Bruun.

– Hva tenker du om at Vladimir Putin ikke er så fornøyd med at dere kommer hit for å trene?

– For å være ærlig, så har jeg kun fokus på det taktiske, sier Bruun.

Her ankommer flyet Værnes. Foto: Lars Erik Skjærseth

Lang tradisjon

Oberst Håkon Warø sier det er viktig å videreføre en lang tradisjon knyttet til alliert trening på norsk jord.

– I dette tilfellet er det spesielt viktig at marinekorpset reetablerer vinterkompetanse slik at de blir flinkere til å kunne kjempe i vinterforhold og i kaldværsoperasjoner, sier han.

I oktober sa regjeringen ja til å la de amerikanske soldatene etablere en styrke i Norge. I mange år har det kommet ønsker fra flertallet på Stortinget, om at allierte bør ha flere øvelser på norsk jord. Soldatene, som er i alderen 18–20 år, skal lære å gå på ski og truger, ligge i telt og håndtere snø og vinterforhold.

Negative reaksjoner

Allerede før ankomst, mandag formiddag, var en håndfull demonstranter på plass. – Vi tror de fleste trøndere og nordmenn er interessert i å få ned spenningsnivået, og at vi kan leve i et samfunn der vi ikke er utsatt for frykt, sier Jens Frøseth. Foto: Lars Erik Skjærseth

Flere har reagert sterkt på stasjoneringen av amerikanerne, og spenningen mellom Nato og Russland har blitt dratt frem som en av hovedgrunnene til at dette er en dårlig idé. Allerede før ankomst

– At vi nå fører en så avskrekkende retorikk og politikk, uten å ta hensyn til Norges selvpålagte restriksjoner gjennom mange år som buffer mellom øst og vest, er svært urovekkende, har daglig leder i Norges Fredsråd, Hedda Langemyr uttalt.

Også Russiske myndigheter mener det er uforståelig at Norge har vedtatt å utstasjonere over 300 amerikanske soldater på norsk jord. I oktober sa pressetalskvinne i russisk UD, Maria Zakharova til NRK at dette ikke kommer til å forbedre forholdet mellom Russland og Norge.