Medisinskfaglig rådgiver ved Hammerfest sykehus, overlege Bjørn Wembstad, ved Hammerfest sykehus om hendelsen:

– Under legeundersøkelse ved innleggelsen ble informasjon i journalen oversett, noe som medførte at pasienten fikk et medikament hun tidligere hadde hatt en allergisk reaksjon mot. Konsekvensen av dette var en kraftig allergisk reaksjon som medførte hjertestans. Det ble umiddelbart iverksatt livreddende behandling, men livet stod dessverre ikke til å redde. Pårørende og Statens helsetilsyn ble varslet så raskt det var mulig, og all tilgjengelig informasjon ble lagt frem. Sannsynlig årsakssammenheng mellom gitt medikament og allergisk reaksjon/hjertestans ble tydelig kommunisert; likeledes ble det formidlet at preparatet ble gitt som følge av at tilgjengelig informasjon ble oversett.

– Vi har bidratt med all tilgjengelig informasjon til Helsetilsynet, som konkluderte med at det ikke var grunnlag for å gå videre med saken. Vi ønsker ikke å gå inn i ytterligere detaljer, og viser ellers til rapporten fra Helsetilsynet.

Så vil vi også igjen understreke at vi er svært lei oss for hendelsen, og at de berørte har vår fulle sympati.

Kan pasienter og pårørende være trygge på at journalen leses og følges, uavhengig av hva pasienten måtte si ved innleggelse? (Pasienten kan jo være omtåket eller huske dårlig eller ja, hva som helst som kan gjøre at vedkommende ikke svarer korrekt på viktige helseopplysninger).

Ved alle hendelser i spesialisthelsetjenesten er det vanlig å gå igjennom rutiner, identifisere forbedringspunkter og endre prosedyrer for å hindre flere hendelser. Det er også tilfelle i denne saken. Svaret er at det er trygt å være pasient, og at journal leses.

Det at leger jobber mye og man har hyppig vikarutskifting er ting som både sykepleierforbundet og legeforeninga er bekymret for. De frykter arbeidspress, overtid, turnusarbeid m.m kan øke andelen feilbehandlinger. Ble arbeidsforholdene sett nærmere på?

Overlegen har formidlet at det ikke var spesielt travelt på den aktuelle vakten. I henhold til vaktordningen skulle det vært en LIS1 og en LIS2 på vakt, men på grunn av mangel på LIS2 dekket overlegen denne vakten, slik at den faglige kompetansen faktisk var høyere enn normalt. Det ble dermed ikke gjort noen endring av arbeidsforholdene som følge av denne hendelsen.

Arbeidsbelastningen på hver enkelt vakt er varierende, men kan i perioder være stor. For å redusere belastningen på hver enkelt lege, er antall stillinger (LIS1 og LIS2) over tid økt. I 2017 ble det gjort en stor endring ved at LIS2 gikk over til tilstedevakt 24/7. (LIS1 har hatt tilsvarende vaktordning i mange år). Dette ble primært gjort for å sikre tilstedeværelse av høyere kompetansenivå kveld/natt, men medførte også todeling av vaktdøgnet (kortere arbeidsøkter) og flere stillinger (flere å dele belastningen på).

Det har dermed over tid vært tatt grep for å redusere arbeidsbelastningen, og nåværende vaktordninger anses som forsvarlige. Periodevis høyt arbeidspress, overtid, turnusarbeid m.m. er potensielle risikofaktorer som er vanskelige (umulige) å unngå når døgnkontinuerlig beredskap skal ivaretas.

Vikarbruk er også en potensiell ugunstig faktor, men hadde ingen betydning for den aktuelle hendelsen.

Når det gjelder opplæring, har alle LIS1 bestått embetsstudiet, og skal dermed inneha nødvendig grunnkompetanse. De gjennomgår et introduksjonsprogram når LIS1-tjenesten ved sykehuset påbegynnes, og får da en innføring i lokale forhold samt forventinger/ krav til funksjonen de skal inneha.

Fungerende avdelingsdirektør Anders Haugland i Statens helsetilsyn:

I tråd med Helsetilsynets rutiner da hendelsen ble varslet, innhentet vi per telefon nærmere opplysninger om hendelsen i telefonsamtale med overlege ved det aktuelle sykehuset. Det ble ikke innhentet journal. Ut fra de opplysninger som forelå, vurderte vi at det ikke var nødvendig å foreta et stedlig tilsyn fra Helsetilsynet og at det ikke var behov for tilsynsmessig oppfølging av saken fra fylkesmannen (nå Statsforvalteren).

Helsetilsynet vurderte at opplysningene om «cave» (skal ikke ha) baserte seg på at pasienten noen uker tidligere hadde fått kjente bivirkninger av et penicillinlignende antibiotikum, men hadde fortsatt behandlingen en uke til det var aktuelt å skifte antibiotikum på grunn av dyrkningssvar. Det forelå ingen opplysning om alvorlige bivirkninger av typen alvorlig allergi. Da pasienten kom til sykehuset var det indikasjon for å starte opp behandling med penicillin og det forelå ikke tungtveiende grunner for å velge et annet antibiotikum. Pasienten fikk allikevel en svært alvorlig allergisk reaksjon på penicillin og det ble startet akuttbehandling som synes å være i henhold til god praksis, men det lyktes ikke å redde pasienten. Etter disse innledende undersøkelsene hos oss ble saken avsluttet uten at det var funnet vesentlig svikt i helsehjelpen. Det er sannsynlig at pasienten døde av anafylaktisk sjokk etter oppstart av penicillin, men vurderingen som ble gjort forut for allergiske reaksjonen kan allikevel ikke sies å være uforsvarlig.

Når det i Helsetilsynets varselvurdering refereres til at det ikke kan sees noen «vesentlig svikt», menes det at vi ut fra sakens opplysninger ikke kan se at det har vært gitt uforsvarlig helsehjelp. Vi har da vurdert faktum opp mot hva som anses å være god praksis (den faglige normen) i den gitte situasjonen. Spørsmål om bruk av antibiotika ved gitte opplysninger om «cave», vil da være relevant. Det fremgår av Helsedirektoratets antibiotikaveileder at antibiotika generelt sett er trygge legemidler å bruke, at alvorlige bivirkninger er sjeldne og at allergi for antibiotika er overdiagnostisert. Det er imidlertid viktig å kunne skille mellom tolererbare bivirkninger og bivirkninger som gjør at pasienten ikke bør fortsette å bruke et antibiotikum. Det angis at «Rundt 10 prosent av pasientene angir at de har penicillinallergi, men av disse vil 9 av 10 tolerere penicillin, de har altså ikke ekte allergi.» «Anafylaktiske reaksjoner forekommer hos et fåtall, bare 15–40 per 100 000 brukere og får dødelig utgang hos 1,5-2 per 100 000 brukere. Minst halvparten av pasienter som angir å ha penicillinallergi, refererer til bivirkninger (f.eks. gastrointestinalt besvær) som har blitt feiltolket som en allergisk reaksjon.» «Behandler bør ta stilling til hvilken type allergi som foreligger og om pasienten i fremtiden kan få det aktuelle antibiotikum eller den aktuelle antibiotikaklassen. Dette er viktig for å unngå at pasienten på sviktende grunnlag blir fratatt muligheten til behandling ved senere behov.» Ifølge Felleskatalogen er diaré og kvalme vanlige bivirkninger av Selexid. Kløe er en ikke sjelden, men mindre vanlig bivirkning. Denne faglige normen ble lagt til grunn for våre vurderinger.

Kravet om forsvarlighet er en rettslig standard. Dette innebærer en plikt for helsepersonellet til å opptre i samsvar med de til enhver tid gjeldende faglige normer og lovbestemte krav til yrkesutøvelsen. Ved vurderingen av om helsehjelpen har vært forsvarlig skal det tas utgangspunkt i hva som er god praksis for tilsvarende forhold. Det som står sentralt er hvordan helsepersonellet burde ha opptrådt i en konkret situasjon, ikke hvordan helsepersonellet burde opptrådt i en ideell situasjon. Forsvarlighetsvurderingen av helsepersonells handlinger skal gjøres på bakgrunn av hvordan situasjonen fortonte seg der og da, og hvilke alternativer helsepersonellet hadde til handling. Forsvarlighetsstandarden tar utgangspunkt i hva som kan forventes ut fra kvalifikasjoner, men må også vurderes i lys av arbeidets karakter og situasjonen for øvrig. Fagutøvelsen må etter omstendighetene avvike relativt klart fra god praksis før helsehjelpen anses for å være uforsvarlig.

Uavhengig av hvordan en hendelse blir fulgt opp, har pasienter/pårørende anledning til å henvende seg direkte til statsforvalteren. Dette blir pasienter/pårørende særskilt opplyst om i varselsakene. Det er da statsforvalteren som håndterer spørsmålet om- og eventuelt hvordan saken skal følges opp videre. I dette konkrete tilfelle ble pårørende informert om at det, til tross for alvorlige utfallet, ikke var mistanke om at helsehjelpen har vært uforsvarlig eller at det på annen måte er nødvendig med ytterligere oppfølging fra tilsynsmyndighetene. Denne beslutningen ble fattet ut fra de opplysningene vi hadde innhentet muntlig fra virksomheten. Pårørende ble i tråd med gjeldende rutine, informert om at de allikevel kunne be Statsforvalteren i Troms Finnmark om å vurdere helsehjelpen som ble gitt.

Generell kommentar:

Statens helsetilsyn har siden innføring av varslingsordningen i 2010 arbeidet med å utvikle arbeidsformer og – metoder for å forbedre tilsynet etter alvorlige hendelser. Vi har varslet at vi planlegger en ny gjennomgang i den nærmeste framtid for å finne gode tiltak for forbedring og redusere risiko for feil i vår håndtering av disse alvorlige sakene. Se for øvrig også artikkelen vi la ut på våre nettsider 22. september om tilsyn etter alvorlige hendelser https://www.helsetilsynet.no/presse/nyhetsarkiv/2021/vg-og-tilsyn-etter-alvorlige-hendelser/

Helse- og omsorgsdepartementet har som kjent også informert om at departementet vil ta initiativ til en bred gjennomgang av oppfølgingen av alvorlige hendelser.

Pårørende stusser over en så rask konklusjon. Er dette normal saksbehandlingstid i en sak der noen har dødd som følge av feilbehandling?

– Den innledende prosessen med å innhente informasjon og beslutte hvordan saken skal følges opp videre, skjer normalt i løpet av en ukes tid.

Er det vanlig at HT baserer seg kun på telefonsamtale i en så alvorlig sak? Kan ikke viktig informasjon gå tapt når man baserer seg kun på muntlig kommunikasjon?

– Praksis er i dag en annen enn den var i 2019. Alle varsler fra helse- og omsorgstjenesten meldes nå inn skriftlig via meldeportalen melde.no. Denne meldeportalen var lenge etterspurt fra vår side, men kom først i drift høsten 2020. Nærmere informasjon om utfylling av meldeskjemaet finner du her https://www.helsetilsynet.no/globalassets/opplastinger/tilsyn/varsel_enhet/2020/brukerveiledning_utfylling_av_skjema_melde_no.pdf

Ytterligere informasjon innhentes enten skriftlig eller ved telefonisk kontakt dersom det er behov for det. Pasient/pårørende skal kontaktes dersom det er anledning til det, enten når vi vurderer varslet innledningsvis, eller senere i prosessen dersom det besluttes å gjøre videre undersøkelser. (se svar nedenfor).

Hvorfor tok ikke HT kontakt med XXXX eller andre i familien for å høre om de kunne ha opplysninger av interesse ?

– Tidligere var dette i større grad basert på skjønn. Vi så at det ikke fungerte tilfredsstillende. På dette området har vi ut fra erfaringer og tilbakemeldinger derfor lagt om vår praksis.

Er det normal praksis fra HT at man bare innhenter opplysninger fra sykehuset og ikke den andre siden, i dette tilfellet de pårørende?

– Praksis er lagt om mht kontakt med pasient og/eller pårørende. Hovedregelen er at pasienter og/eller pårørende skal kontaktes ved tilsyn etter alvorlige hendelser, i forbindelse med den innledende vurderingen av varselet og/eller når saken eventuelt utredes videre. I noen tilfeller er det journalført at pasienten selv ikke ønsker at pårørende skal få informasjon om den helsehjelpen han/hun har mottatt. Det er også noen pårørende som gir uttrykk for at de ikke ønsker å bli involvert eller at det på tross av flere forsøk ikke oppnås kontakt.

Pårørende XXXX sier at han opplever at Helsetilsynet er et organ som er mer opptatt av å beskytte helsevesenet enn å ivareta pasientsikkerheten. Hva er HTs kommentar til dette?

– Helsetilsynet og statsforvalterne arbeider med å avdekke uforsvarlige forhold i helsevesenet og påpeker svikt og mangel på risikoreduserende tiltak. Målet med dette er å bedre pasientsikkerheten. Helsepersonell skal gjøre vurderinger og behandlingsvalg ut fra den informasjon de har og undersøkelser de gjør. Selv om det er gjort vurderinger i tråd med god praksis, vil det allikevel enkelte ganger kunne vise seg at behandlingsvalget var feil, en sjelden gang også med fatal utgang.

Når legen først hadde oversett Cave-punktet der det stod at pasienten ikke skulle ha Selexid, men likevel ble satt på dette. Hvor alvorlig er det at hun ble satt på Selexid, uten overvåking, slik det fremkommer i journalen?

Journalen fra sykepleier viser til at «kl 00:14 stod pas i døren på us rom 3, forteller pas at hun er kvalm, ledet henne tilbake til sengen, fikk spypose, satt på sengekanten, klaget da over prikking i fingrene, og at hun ble tungpusten. Avsluttet PNC iv umiddelbart, hadde da gått in 1/3 del av posen. Klokken var va..kontaktet lis, som tilså pas med det samme»



–I den aktuelle saken ble cave-informasjon og grunnlaget for at det var satt cave, referert i varselet og gjentatt muntlig og ut fra denne informasjonen var det grunnlag for å stille spørsmål ved cave-informasjonen i henvisningen. Som det tidligere er beskrevet skal en lege vurdere om grunnlaget for å sette cave er tilstrekkelig til å avstå fra å bruke et medikament. Det ble opplyst at det i sykehusjournalen ikke var opplysninger om tidligere penicillinallergi. Helsetilsynet vurderte at legene på sykehuset gjorde en vurdering i tråd med forsvarlig praksis da de vurderte at den angitte reaksjonen i henvisningsbrevet var en bivirkning og sannsynligvis ikke en ekte allergi.



Det må det bemerkes at Helsetilsynet ikke har informasjon om at legene «hadde oversett cave-punktet», men at de vurderte grunnlaget for cave-punktet på en forsvarlig måte. Pasienten ble ikke satt på Selexid, men penicillin og det er ikke vanlig å overvåke en pasient som får penicillin intravenøst.



Vi vil til slutt peke på noen referanser for våre vurderinger. Helsedirektoratet skriver i sin veileder om «Penicillinallergi og antibiotikabivirkninger»: «Behandler bør ta stilling til hvilken type allergi som foreligger og om pasienten i fremtiden kan få det aktuelle antibiotikum eller den aktuelle antibiotikaklassen. Dette er viktig for å unngå at pasienten på sviktende grunnlag blir fratatt muligheten til behandling ved senere behov.» I følge Norsk Elektronisk legehåndbok (NEL) er det en «betydelig overdiagnostisering av penicillinallergi. Minst halvparten av pasienter som angir å ha penicillinallergi, refererer til bivirkninger (f.eks. gastrointestinalt besvær) som har blitt feiltolket som en allergisk reaksjon.» I følge NEL er det pasienter som har hatt utbredt urtikarielt utslett, hevelse i ansikt eller ledd tidlig i behandlingen, eller pasienter som har hatt fulminant anafylaktisk reaksjon med akutt utslett med kløe, respirasjonsbesvær og blodtrykksfall som er «straksallergikere» og som ikke skal ha penicillin igjen. Problemstillingen er også tatt opp i RELIS («Penicillinallergi eller ikke?») som skriver: «Penicillinallergi er den vanligste pasientrapporterte legemiddelallergien, og mellom 5-10 % av alle pasienter rapporterer at de har penicillinallergi. Ved utredning finner man at de fleste av disse ikke er virkelig allergiske mot penicillin. Reell forekomst av penicillinallergi er sannsynligvis under en prosent. Det foreligger derfor en betydelig overdiagnostisering av penicillinallergi. Trolig skyldes denne overdiagnostiseringen manglende kunnskap om penicillinallergi blant pasienter og helsepersonell. Vanlige symptomer som utslett og diaré feiltolkes som at pasienten ikke tåler penicillin, og dermed har en allergi. Disse plagene kan være knyttet til infeksjonen selv eller de kan være kjente bivirkninger av behandlingen.» I Helse- og omsorgsdepartementets notat om nasjonal kjernejournal står det: «Det er ikke ønskelig at kjernejournalen inneholder tolkinger av kritisk informasjon. Slike vurderinger vil avhenge av den aktuelle situasjon, individuelt vurdert for den enkelte pasient. Derfor bør ikke begrepet «CAVE» benyttes fordi dette betyr «skal ikke ha» eller «kontraindisert». Hvorvidt en opplysning om tidligere hypersensitivitetsreaksjon vil medføre at helsepersonell i neste omgang ikke bør velge å benytte dette legemiddelet, vil variere ut fra den aktuelle behandlingssituasjon og indikasjon.» «Det er viktig at neste behandler kjenner til legemiddelreaksjonen pasienten har hatt.»