Utvider skogbrannfaren

Meteorologisk institutt utvider sitt farevarsel for skogbrannfare i nord.

Fra søndag er det gult farevarsel for skogbrannfare også i nordlige deler av Nordland og sør i Troms.

– Vegetasjon kan lett antennes og store områder kan bli berørt, advarer meteorologene.

Fra før er det gult farevarsel for skogbrannfare i indre strøk av Finnmark og deler av Nordland.

Farevarslene gjelder inntil det kommer nedbør av betydning.

I Møre og Romsdal, Trøndelag, Vestland og sør på Helgelandskysten er det for tiden oransje farevarsel for skogbrannfare. Her er det klar anbefaling om å ikke bruke ild.

Det er samtidig gult farevarsel for skogbrannfare i Rogaland.