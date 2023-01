En litauisk mann i 30-årene er antatt omkommet etter at han falt over bord i Barentshavet.

Mannen jobbet på fiskefartøyet Hunter, som er tilknyttet rederiet Havøy Kystfiske.

– Basert på opplysninger fra mannskapet er det grunn til å tro at dette er en arbeidsulykke, sier operasjonsleder Karl Erik Thomassen til NRK

– Pårørende i utlandet er varslet i saken, og rederiet arbeider nå med å varsle familiene til de andre ansatte på båten, sier politiadvokat Jacob Bergh.

Kystvakten på vei

Kystvakten er på vei til fiskebåten fra Longyearbyen, men det er uvær i området, og det tar derfor tid å komme seg frem.

Havøy Kystfiske skriver i en pressemelding at de gjør alt de klarer for å ivareta mannskapet om bord.

Rederiet opplyser at mannen falt over bord cirka klokken 18.10. Søket etter han ble startet umiddelbart, og fortsatte igjennom natten.

Beredskapsteamet til rederiet har samarbeidet tett med HRS for å prøve å finne den savnede.

Årsaken til ulykken er ikke klarlagt, men politiet og havarikommisjonen vil undersøke dette nærmere.

Leter fortsatt

Odd Kristian Dahle i arbeidsgiverorganisasjonen Fiskebåt er kontaktperson for Havøy Kystfiske. Han forteller at mannskapet har gjenopptatt søket som ble avsluttet i går kveld.

Været gjør leteaksjonen ekstra utfordrende.

– Det er både vind, bølger og snøbyger, men flere andre båter i området er med på å lete, sier Dahle.

Han forteller at det er usikkert hvor lenge leteaksjonen vil pågå, men at mannskapet vil møte et kriseteam i Tromsø som tar hånd om dem når de er klare for å dra fra stedet.

– For de pårørende betyr det selvsagt mye å finne vedkommende, selv om personen er omkommet, sier Dahle.