Helse-Norge mangler smittevernutstyr – næringslivet trør til

– Kontoret vårt i Kina har siden torsdag jobbet med å kartlegge og få tak i smittevernutstyr. Vi har fått tak i munnbind av kirurgisk kvalitet, engangshansker og beskyttelsesbriller. De er klare til å eksporteres.

Det sier Stephen Fu. Han er direktør for strategi og forretningsutvikling i Orient Holding AS.

Onsdag erklærte WHO koronaviruset for en pandemi. Men i Norge finnes det ikke et pandemilager med nok smittevernutstyr til alle som vil bli smittet.

Norske sykehus er i ferd med å tømmes og Oslo universitetssykehus må bruke engangsutstyr om igjen.

Lørdag ba Helse Nord næringslivet om å donere utstyr dersom de har det. Det kan være utstyr som munnbind, åndedrettsvern, vernebriller, hansker, visir og beskyttende dresser og frakker. Også Helse Sør-Øst og Helse Vest har bedt om det samme.

Også flere kommuner har gått ut og etterspurt smittevernutstyr fra næringslivet, blant annet Tromsø kommune.

Bodøværingen Stephen Fu gjør det han kan for å hjelpe. På kort tid fikk kontoret hans i Kina tak i mye smittevernutstyr.

Stephen Fu er blant dem som tilbyr Helse-Norge hjelp. Foto: Bodø Nu

– Vi har nå 20.000 engangshansker og 20.000 munnbind klar til sending, om vi ikke får problemer med logistikken. Kinesiske myndigheter har innført eksportforbud. Det er mange land som står i kø, sier Fu.

Enorm respons

Helse Nord er helt overveldet av responsen de har fått. Både lokale bedrifter, elevbedrifter og UiT Norges arktiske universitet har meldt inn at de har utstyr.

– Vi har fått et titalls henvendelser allerede, som vi setter stor pris på og vil følge opp, sier administrerende direktør i Helse Nord, Cecilie Daae.

Sykehusene har god oversikt over sitt utstyr og hva det vil rekke til i en normalsituasjon, ifølge Daae.

– Nå er vi ikke lenger i en normalsituasjon, men en situasjon som endrer seg fra dag til dag, og forbruket av utstyr øker. Så langt har sykehusene kunnet hjelpe hverandre, og utstyr blir omfordelt ved behov.

Det er satt ned en nasjonal gruppe som skal koordinere innkjøp og fordeling av utstyr, slik at det blir fordelt både til kommunehelsetjenesten og sykehus.

Helsemyndighetene har nettopp inngått en avtale med tre store legemiddelgrossister om å utvide beredskapslagrene av legemidler som brukes i allmennhelsetjenesten, opplyste helseminister Bent Høie tirsdag kveld.

Det er ikke bare her hjelpa strømmer på – søknadene rant inn da Universitetssykehuset Nord-Norge søkte etter flere hjelpende hender.

Administrerende direktør i Helse Nord, Cecilie Daae, er glad for alle som tilbyr smittevernutstyr til Helse Nord. Foto: Bente H Johansen / NRK

Kina øker trolig eksporten

Ifølge Daae kan den usikre situasjonen med manglende leveranser fra Kina de siste ukene kan se ut til å være på bedringens vei.

– Produksjonen av smittevernutstyr er etter det vi forstår i gang igjen i Kina, sier Daae.

Gruppeleder i Høyre i Bodø, Lars Vestnes, bekrefter at det har vært utfordringer med eksport fra Kina. Han bistår Stephen Fu for å få leveransen fra Kina til Norge.

– Min rolle er blant annet å hjelpe til slik at Helse Nord skal få utstyret fra Stephen Fu til Norge.

Kan noen utnytte denne situasjonen til å tjene penger?

– Her har man en svær organisasjon i Kina som man gjerne vil skal gå rundt i tidene fremover, så det er en mulighet, sier Vestnes.