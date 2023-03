Tre personer er siktet etter mistanke om overtredelse av straffeloven § 379 som gjelder grovt skattesvik, melder politiet i en pressemelding.

Siktelsene er tatt ut etter Troms politidistrikt, Skatteetaten, Statens vegvesen, Arbeidstilsynet og Mattilsynet utførte kontroll av en reiselivsaktør fra Malaysia 16. og 22. februar. Reiselivsaktøren holdt til på Ringvassøya utenfor Tromsø.

– Disse personene er eiere av denne virksomheten, sier politiadvokat Ronny Jørgensen.

Politiadvokat Ronny Jørgensen. Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

Ifølge undersøkelsene som ble gjort på stedet og gjennomgang av beslag, viste det seg at selskapet over en periode har tatt imot vinterturister fra en rekke asiatiske land og tilbudt dem opphold og transport til ulike aktiviteter.

Etterforskningen så langt tilsier at de har omsatt for et sted mellom 12 og 15 millioner kroner, uten å betale skatt.

– Her har man ikke registrert seg eller gjort seg tilgjengelig for norske myndigheter, slik man skal gjøre, sier Jørgensen.

Utvises

De siktede skal ha hatt flere selskap, men fikk ifølge Jørgensen en stopp under pandemien, og startet opp igjen til årets sesong.

Gjennom sine selskaper har de hatt en betydelig mengde gjester over flere år med grupper på 25-30 personer, hvor hver person har betalt cirka 30.000 kroner for en ukes opphold/opplevelser.

– To av de siktede har i flere sesonger drevet med nordlysturisme i Tromsøregionen gjennom ulike selskaper som de har eid. Den tredje personens rolle har vært som innleid sjåfør i inneværende sesong, sier Jørgensen.

De tre siktede ble pågrepet i forbindelse med en aksjon på Ringvassøya i Troms.

Personer i selskapet skal selv ha opplyst om at de ikke har betalt skatter eller avgifter til den norske stat, samt at de har unnlatt å forholde seg til lover og regler rundt guidevirksomhet, blant annet krav om løyve og kjøreseddel for å drive persontransport mot vederlag.

– På generelt grunnlag kan vi si at vi skal ikke ha virksomheter som driver svart, og det har høy prioritet for Skatteetaten å avdekke og stanse slik virksomhet, sier underdirektør Trond Båtnes fra Skattekontoret i Tromsø.

De tre personene ble pågrepet på stedet og senere løslatt. UDI har nå fattet vedtak om utvisning mot dem etter brudd på utlendingsloven.

Erkjenner ikke straffskyld

Advokat Tor Reidar Klausen representerer to av de siktede, og forteller at de ikke erkjenner straffskyld.

Advokat Tor Reidar Klausen. Foto: Malin Straumsnes / NRK

– De forstår ikke helt grunnen for siktelsen, de betaler jo skatt til hjemlandet for de samme inntektene. De er veldig usikker på hav de har gjort galt, og hva som er problemet, forteller Klausen.

Han forklarer at det er sannsynlig at de siktede har misforstått reglene, og viser til at det på UDI sine sider står at man kan jobbe som turistguide uten arbeidstillatelse.

– Hvis man forholder seg til den definisjonen, så har jeg full forståelse for at de har tolket reglene feil, sier Klausen.