Svalbard Reiselivsråd, som eier Visit Svalbard, besluttet onsdag å kutte alt samarbeid med Russland. Det statseide reiselivsselskapet Arctic Tourism Centre Grumant driver turismen på øygruppen fra russisk side.

Det opplyser rådet i en pressemelding.

Det russiske reiselivsselskapet eies igjen av gruveselskapet Trust Arktikugol. Reiselivsselskapet var selv også et av medlemmene i rådet, som nå har besluttet å bryte alt samarbeid med dem.

Årsaken er krigen i Ukraina og Russlands brudd på menneskerettigheter.

Ronny Strømnes og Svalbard Reiselivsråd mener de ikke lenger kan samarbeide med det russiske reiselivsselskapet Arctic Tourism Centre Grumant, som selv også er med i rådet. Foto: Rune Nordgård Andreassen

– Vi vil fortelle omverden at Russlands invasjon av Ukraina ikke er noe vi passivt kan sitte og se på. Vi fordømmer brudd på internasjonal folkerett og menneskerettigheter, og eksklusjonen er et direkte resultat av krigføringen som blir begått av den russiske staten, sier styreleder Ronny Strømnes.

Ekskluderingen innebærer i praksis at det russiske reiselivet mister retten til å være synlig blant annet på Visit Svalbards nettsider.

– Det er viktig for oss å understreke at vi ikke har noe ønske om å ramme befolkningen i Barentsburg.

Men slik situasjonen er i dag, er det umulig for reiselivet å samarbeide med representanter for Putin-regimet, sier Strømnes.

– Vi håper situasjonen en gang i fremtiden vil normalisere seg slik at samarbeidet kan gjenopptas, sier styreleder Strømnes.

Derfor er Svalbard viktig Du trenger javascript for å se video.

– Har advokater på saken

Blant de konkrete konsekvensene for det russiske reiselivsselskapet er at de fjernes fra nettsidene til Visit Svalbard.

Direktør i Trust Arktikugol, Ildar Neverov, sier til NRK at det russiske reiselivet vil etablere sin egen digitale plattform.

– Vi skal etablere vår egen plattform, som skal få navnet Visit Pyramiden. Vi skal utvikle et konsept kalt «den forbudte byen Pyramiden» som vil bli attraktivt for alle turister. Vi ønsker alle velkomne, uavhengig av nasjonalitet, sier Neverov.

– Utover dette har vi ingen kommentar. Resten vil bli tatt hånd om av advokater.

Allerede i mars oppfordret Visit Svalbard reiselivsbedriftene i Longyearbyen til å ikke kjøpe tjenester fra det russiskeide selskapet.

Strømnes sa da til NRK at de ønsker å markere sin motstand mot den russiske stat og regimet.

2015: en russisk vakt i det forlatte gruvesamfunnet Pyramiden på Svalbard. Sovjetunionen kjøpte Pyramiden fra dens svenske grunnleggere i 1927, men landsbyen ble i stor grad forlatt i 1998 etter at gruven ble nedstengt. På et tidspunkt bodde det 1200 russere der, med eget sykehus, kino og kultur- og idrettssenter. Siden 2007 har det blitt forsøkt å gjøre stedet til en turistattraksjon. Foto: DOMINIQUE FAGET / AFP

Han frykter ikke rettslige skritt fra det russiske gruveselskapet. Kritikken er rettet mot innholdet i traktaten, sier han.

– I det brevet vi har mottatt som et svar på avgjørelsen begynner de å blande traktaten inn i dette. Det har ingenting med oss å gjøre. Det er stat mot stat, svarer reiselivslederen.

Det russiske statseide reiselivsselskapet reagerte sterkt da det i forrige uke ble kjent at reiselivsrådet vurderte å bryte samarbeidet.

I et åpent brev går Tatiana Ageeva, sjefen for Arctic Tourism Centre Grumant, som tilhører Trust Arktikugol, sterkt ut mot ekskluderingen.

Ageeva viser til at Norge og Russland har samarbeidet på Svalbard i over 100 år.

– Men til tross for alle spenninger i alle tider har samfunn blitt dannet og forent til en hel familie, sier Ageeva.

Russland satser på Svalbard

Hun mener at folk på Spitsbergen bør samarbeide, og har tro på at alt vil bli bra til slutt.

– Vi vil fortsette vårt samarbeid med det norske reiselivet.

Til tross for en eventuell ekskludering ønsker det russiske reiselivet å fortsette med turisme og også prøve å øke antallet turister til Barentsburg og Pyramiden.

I september ble det kjent at Russland vil bruke 300 millioner på å ruste opp bosettinger og turisme på øygruppen.

– Noen vil si at det er en krig som pågår i Europa, og at dette må ha konsekvenser for russere som bor utenfor Russland. Hva er din kommentar til det?

– Jeg har ingen kommentar på dette, sier Ageeva.