Studenter fortviler i koronakrisen – får ikke søke dagpenger

– Dette får ganske store konsekvenser. Jeg tjener ikke mye i utgangspunktet, og da blir det enda mer kritisk når pengene forsvinner, sier Erik Kaisen.

37-åringen studerer medisin ved Universitetet i Oslo, og har ved siden av skolen hatt en 20 prosent stilling ved en kaffebar, for å få endene til å møtes økonomisk.

Som mange andre har han nå blitt permittert fra jobben, men som student har han ikke anledning til å søke om dagpenger fordi han fortsatt får støtte fra Lånekassen.

– Nå får jeg bare lønn de to dagene arbeidsgiver betaler, men de 18 dagene regjeringen har lovet å utbetale full lønn til permitterte, har jeg ingen glede av, sier Kaisen.

Det betyr at familien hans har 8000 kroner mindre å rutte med hver måned.

– Jeg har mann og to barn, så det er ganske mye i vår situasjon. Og dette gjelder ikke bare meg. At studenter har deltidsjobb er fordi det er nødvendig, ikke fordi vi skal bli rike.

Erik Kaisen (t.h.) på ferie med ektemannen Daniel Johnsen Ness og datteren Ada – da det fortsatt var lov til å reise. Foto: Privat

De drøye 8000 kronene han får i studiestøtte fra Lånekassen er ikke tilstrekkelig til å dekke alle utgiftene, så Kaisen har sett seg nødt til å be om hjelp fra foreldrene.

– De har sagt at de skal hjelpe oss med det de kan, men samtidig er det begrenset hvor lenge man kan leve på foreldrene sine, sier han.

I dialog med myndighetene

Leder i Norsk studentorganisasjon (NSO), Marte Øien, sier de får mange meldinger fra studenter som er bekymret for den økonomiske situasjonen framover.

– Veldig mange er helt avhengige av inntekten fra deltidsjobben for å få økonomien til å strekke til. Nå mister de den, sier Øien.

– I ytterste konsekvens vil de slite med å betale helt elementære utgifter, som husleie og mat. Flere ser seg nødt til å flytte hjem midlertidig, men ikke alle har familie de kan flytte hjem til.

Samtidig oppfordrer NSO studenter til å bli på studiestedet, nettopp for å hindre spredning av koronaviruset.

– Hvis vi skal reise rundt, så bidrar vi ikke til å ta vare på hverandre, sier Øien.

Marte Øien er leder i Norsk studentorganisasjon. Hun sier signalene fra politikerne har vært positive, og håper på en snarlig løsning for studenter. Foto: Skjalg Bøhmer Vold / NSO

NSO er nå i dialog med både Stortinget og regjeringen om en snarlig løsning.

– Vi forventer at studenter blir inkludert i krisepakker som forhåpentligvis kommer framover. Regelverket må endres slik at studenter har rett til å søke dagpenger, på lik linje med andre arbeidstakere.

Vil se på studentenes situasjon

Også Lånekassen har fått enkelte henvendelser fra studenter som er bekymret når det gjelder dagpenger og tap av biinntekt.

– Det er forståelig at det kan være krevende og mye usikkerhet akkurat nå, sier administrerende direktør i Lånekassen, Nina Schanke Funnemark.

– Vi har tett dialog med Kunnskapsdepartementet og gir dem tilbakemelding på de henvendelsene vi får og hva studentene er opptatt av, slik at de kan ta det videre.

Administrerende direktør i Lånekassen, Nina Schanke Funnemark, oppfordrer studenter til å oppsøke deres hjemmeside for oppdatert informasjon rundt situasjonen. Foto: Karianne Nygård / Lånekassen

Funnemark forklarer at deres hovedformål er å sikre trygghet for studentene.

– Vi ønsker å opprettholde en økonomisk forutsigbarhet i en vanskelig situasjon, så utbetalingene fra oss vil gå som normalt og ikke bli stoppet.

Men om studentene skal få rett til dagpenger er altså opp til politikerne å bestemme.

Nestleder i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, Rigmor Aasrud (Ap) skriver i en e-post at Stortinget har gjort store, overordnede forbedringer for folk i en utsatt situasjon, med de midlene og den tiden som har vært til rådighet.

– Per nå er det ikke gjort endringer i reglene for studenter, men dette er et av temaene vi må se nærmere på i tiden framover, skriver hun.

Nestleder i arbeids- og sosialkomiteen, Rigmor Aasrud (Ap), sier de vil se på situasjonen for studenter framover. Foto: Christian Kråkenes / NRK

Håper det bare er en forglemmelse

Student og familiefar Erik Kaisen håper dette rett og slett er en forglemmelse fra politikernes side, i alt det andre de har hatt å tenke på med forskjellige krisepakker.

– De sier jo at ingen skal settes på bar bakke, og de har tatt særlige hensyn til lavtlønnede – og det gjelder jo i høyeste grad studenter. Så jeg må nesten tro at de bare ikke har tenkt på at det er sånn her systemet fungerer, sier han.

– Jeg håper politikerne fjerner vilkåret som gjør at studenter ikke har rett på dagpenger. Ellers har man bare 8000 kroner til å dekke husleie, mat og mobil – og det er det ikke mange som klarer seg på.