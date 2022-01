Samtidig som Norge hadde de høyeste strømprisene på 10 år kom regjeringa med forslag om en strømpakke til studentene.

8. desember snudde regjeringa og kom med forslaget om å også gi studenter strømstøtte, ifølge VG.

Én måned senere har forslaget om studentstøtten ikke blitt fremmet til Stortinget.

Dette reagerer Tuva Todnem Lund, leder for Norsk studentorganisasjon, kraftig på.

– Så her trenger vi at det kommer løsninger på bordet og at de kommer kjapt.

NRK forklarer Strømstøtten for studenter Bla videre Hva er det? Det er en økonomisk støtte som er ment for studenter for å kompensere for de unormalt høye størmprisene. Hvor stor blir støtten? Regjeringen foreslår å innføre et støttelån på 3.000 kroner, derav 1.200 kroner kan omgjøres til stipend. Altså penger som ikke må betales tilbake etterpå. Lånet vil måtte søkes gjennom Lånekassen. Hvem vil støtten gjelde? Regjeringen foreslår at studenter på universiteter, høyskoler, fagskoler og voksne elever i videregående opplæring vil kunne søke lånet. Hvor sikkert er det at studentene får denne støtten? Per øyeblikket er det kun et forslag fra regjeringen som ikke har blitt fremmet til Stortinget enda, og det vil si ikke vedtatt. De to lignende forslagene ble nedstemt i slutten av 2021 (se faktaboks for mer informasjon). Forrige kort Neste kort

Viktig for studentene

Todnem Lund mener at forslaget er svært etterspurt av studenter når strømprisene er så høye.

– Studenter har ikke penger på konto nødvendigvis til å takle en ekstra regning hver måned. Vi har lite kjøpekraft og går i minus eller i null fra måned til måned.

Hun tror det er flere grunner til at studentene nå sliter.

– På toppen av det har de som er permittert fra deltidsjobbene sine, ikke rett på dagpenger fra NAV. Så her faller vi mellom flere stoler på flere områder, og dette gjør det veldig vanskelig for mange.

Kampen om å få strømstøtten til studenter vedtatt Ekspandér faktaboks Det har tatt én måned før regjeringen har sagt ja til å vedta strømpakken for studentene, melder VG. Her er tidslinjen. Først kom MDG, Venstre, SV, Rødt og Frp med forslaget om et «ekstraordinært strømstipend» for fulltidsstudenter. Det ble presentert i begynnelsen av november, men sa ingenting på hvor mye støtten ville bli. Forslaget ble nedstemt, med 30 stemmer for og 65 stemmer mot, blant annet av regjeringspartiene og Høyre.

Noen uker senere prøvde opposisjonspartiene Venstre, Høyre og KrF på et lignende forslag. Da var det snakk om 1000 kroner i ekstra strømstipend til studentene. Dette ble den gang avvist av regjeringspartiene og SV.

8. desember kom utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) med et løfte om en støtteordning for studentene. Borten Moe opplyste da at lånet skulle kunne søkes gjennom Lånekassen og skulle være på plass i januar 2022. Kravet for å kunne få støtten vil, ifølge statsråden, være at studenten kan dokumentere strømutgifter. Kilde: VG; Regjeringen.

Ønsker raskere handling

Også leder i Velferdstinget Vest, Helena Haldorsen, er utålmodig på at forslaget skal vedtas.

– Nå har vi ikke hørt noen ting. Studenter mottar ikke noe strømstipend før et flertall på stortinget har gjort et vedtak på å innføre tiltaket. Vi håper at regjeringen klarer å få på plass også denne ordningen som var lovet før jul.

Helena Haldorsen forventer at regjeringen handler raskt for å hjelpe studentene med de høye strømprisene. Foto: Velferdstinget Vest

Ifølge henne får Velferdstinget Vest i Bergen mange spørsmål fra studenter om hva som egentlig skjer med strømstøtten som regjeringen snakket om i desember.

Både Haldorsen og Lund sier at regjeringen har vist seg å kunne handle raskt. Derfor forventer de det samme i dette tilfellet.

– Vi registrerte hvor raske regjeringen var til blant annet å få på plass strømordninger for dem som får bostøtte. Nå er ikke studenter en del av denne gruppa, men det betyr ikke at vi har noe mindre behov for pengene, sier studenten.

– V entet tålmodig i kulda lenge nok

Freddy André Øvstegård, utdanningspolitisk talsperson for SV, forventer at regjeringen kommer raskt på banen.

– Nå har landets studenter ventet tålmodig i kulda lenge nok, sier han.

Freddy André Øvstegård (SV) mener at regjeringen burde kommet med strøm-støtten allerede før jul. Foto: Terje Pedersen / NTB

Selv om SV ikke er enig i at studentene skal få ekstra lån av strømstøtten, mener Øvstegård at forslaget må kjapt tas opp på stortinget.

– Hvis regjeringen raskt kommer med forslaget til Stortinget, så kan vi behandle det effektivt og forhåpentligvis rekke å få ut pengene i januar.

Trenger hjelp mens prisen er høy

Ane Kollen Evenmo (27) fra Bardu i Indre Troms studerer og bor i kollektiv i Oslo.

– Vi ser jo at vi har hatt mye høyere strøm de månedene her, særlig november og desember. At vi har betaler nesten det dobbelte eller triplete av det vi har brukt å betale til vanlig.

Student Ane Kollen Evenmo ønsker at strømpakken til studentene skal vedtas mens det er høye strømpriser. Foto: privat

Selv om Evenmo ser på kollektivet sitt som i en heldig situasjon da de har varmtvann inkludert i leia. Men de går en ekstra gang om man heller skal ta på en ekstra genser enn å slå på varmeovnen.

Hun synes det er bra strømpakken er foreslått, men at den trengs nå.

– Det er kanskje viktig at de tiltakene kommer når strømregningen er høy, og ikke etterpå.

For studenter med en presset økonomi så kommer problemet der og da, ifølge Evenmo. Hun tror ikke studentene vil få noe effekt av ekstra lån om det ikke blir utbetalt med engang.

– Jeg tenker at det er viktig at pengene kommer når behovet er der.

Student Magnus Severinsen forteller at det har vært mye snakk om hva som skjer videre med strømprisen. Foto: privat

Magnus Severinsen bor på studentbolig i Bergen. Der har prisen blitt doblet etter nyåret.

Han synes det er bra at regjeringen også ønsker å gi støtte til studentene.

– Nå når strømprisen er høy er det mange av oss studenter som kommer til å slite mer. For det første med tanke på at ikke alle har jobb og for det andre så tar boutgiftene mye av stipendet.

Venter på regjeringen

Kunnskapsdepartementet opplyser i en e-post til NRK at regjeringen om kort tid legger frem for Stortinget ulike krisetiltak for å håndtere strømpriser og koronapandemien.

Da skal departementet kunne komme med flere opplysninger om situasjonen.

For øyeblikket er det ikke kjent når forslaget fremmes til Stortinget.