15.000 unge var uten jobb – nå er nesten alle i arbeid

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Å være permittert tror jeg ikke er noen ønskesituasjon for noen. Man går inn i en økonomisk usikkerhet og vet ikke om man har en jobb å komme tilbake til, sier Tom-Rune Ridderseth.

Resepsjonisten ble permittert i april 2020 og var først tilbake på jobb i september 2021.

Han reagerte kraftig da Nav i januar fjor sa det var på tide med en «realitetsorientering». Unge permitterte i reiselivs- og utelivsbransjen ble rådet til å bytte jobb eller sette seg på skolebenken igjen.

Ridderseth søkte selv mange jobber, uten hell.

– Jeg synes det var litt lett å si at man skal flytte eller finne en annen bransje. Jeg har tatt fagbrev i noe jeg brenner for. Det er ikke så lett å finne seg noe annet å gjøre heller. Jeg søkte på jobber i nesten to år, forteller Ridderseth.

– Betydelig forbedring

Nå er han glad for å være tilbake der han egentlig vil jobbe, selv om det ble en litt brå start.

– Det var tøft, jeg skal ikke lyve. Jeg jobbet 50 prosent først for å ha en form for overgang. Nå jobber jeg fulltid.

Etter nesten to år med pandemi, er det mange som har vært i samme situasjon som Tom-Rune, som nå har rukket å bli 31 år gammel.

Tom-Rune Ridderseth trives stort i jobben som resepsjonist på Radisson Blue i Tromsø. Han ville ikke gi opp bransjen sin da Nav i januar i fjor rådet unge permitterte i reiselivsbransjen om å ta seg en ny utdanning. Foto: Privat

Men langt færre er permittert nå enn ved inngangen til 2021.

Blant de unge i arbeidslivet var 14.686 personer under 30 år permittert i januar 2021. I desember 2021 var det samme tallet 2224, ifølge Nav.

I landets nordligste fylke var 1 av 3 permitterte under 30 år i januar i fjor.

– Vi ser en betydelig forbedring på ledighetstallene i januar. Vi hadde nesten 4400 helt ledige i januar 2021. Den første uka i januar i år var det 2700, sier fungerende fylkesdirektør for NAV Troms og Finnmark, Kristin Røymo.

Kristin Røymo er fungerende fylkesdirektør for NAV Troms og Finnmark. Hun var tidligere ordfører i Tromsø. Foto: Mariela Idivuoma / NRK

Andelen permitterte under 30 år er også redusert. 1 av 3 har blitt til rundt 1 av 4, eller 23 prosent om du vil.

Fortsatt bekymret for reiselivsnæringen

Det er ingen hemmelighet at reiselivet har vært hardt rammet av koronarestriksjoner. Også i Nord-Norge, som hadde rekordmange turister i årene før pandemien.

På de siste tallene fra Nav ser det litt bedre ut.

– På permitteringsvarslene de siste ukene ser vi primært industrinæringen. Tallene vi har tyder ikke på økte permitteringer innenfor de bransjene som omfatter turisme, overnatting og servering, forteller Røymo.

Hun understreker at de fortsatt er bekymret for reiselivsnæringen, restauranter og hoteller.

– Men jeg er glad så lenge tallene og ledighetstallene ikke øker opp til de nivåene vi hadde for ett år siden.

– For tidlig med friskmelding

Lars-Vegar Berg Pettersen tror lønnskompensasjonsordningen, åpne grenser og flere vaksinerte er årsakene til at færre er permittert i bransjen nå.

Han jobbet selv som kokk våren 2020 og fikk samme beskjeden som Tom-Rune. Erfaringen med permittering skulle han helst vært foruten.

– Det var grusomt kjedelig fordi du mister det aller meste du har av sosial kontakt i løpet av en dag. Det sies at arbeid er bra for din mentale helse. Det fikk jeg virkelige bevist som permittert selv, forteller Pettersen.

– Jeg har lært å virkelig sette pris på muligheten til å være sosial med folk. Og sette pris på dem som bruker den lille tiden på å spørre hvordan det går. Det er sinnssykt viktig, mener han.

Lars-Vegar Berg Pettersen ble permittert fra jobben som kokk på Scandic. I mai 2021 fikk han en fulltidsjobb i Fellesforbundet. Foto: Julie Groseth / NRK

Røymo fra NAV understreker at det for tidlig å friskmelde arbeidslivet.

– Jeg tror nok vi er avhengig av at smitten roer seg. Det å spå hvordan det vil se ut i utgangen av januar, når vi er omfattet av omikron, er veldig vanskelig. Men vi håper jo selvfølgelig på det beste. Vi gjør alle det.

Hun sier at de på Nav er mest bekymret for de unge.

– Særlig fordi unge gjerne har en svakere tilknytning til arbeidslivet. Som Nav er vi opptatt av at folk skal bruke tiden utenfor arbeid på en fornuftig måte. For eksempel ved å ta utdanning. Snakk med oss, vi kan kanskje hjelpe, oppfordrer Kristin Røymo.