Stort sørpeskred over E6 i Alta: To biler er tatt

To biler er tatt av et større sørpeskred ved Leirbotnvann på E6 i Alta. Dette ligger noen kilometer nord for Alta sentrum i retning Sennalandet.

Ifølge et vitne skal bilene ha blitt skylt ut på vannet. Politiet i Finnmark bekrefter hendelsen. De er på stedet.

– To biler som har vært parkert ved siden av E6 er tatt av sørpeskredet og ført ut i elva. Det skal ikke være personer i kjøretøyene, skriver politiet.

Her er hjelpemannskaper på tur til stedet. Foto: Bjørn Arne Føleide / Privat

Vegtrafikksentral Nord melder at entreprenør er på stedet. I 19.30-tida kunne E6 delvis åpnes.

Trafikken flyter nå i et kjørefelt, ifølge politiet.

Is fra elva

Operasjonsleder Lars Rune Hagen i Finnmark politidistrikt sier at i tillegg til de to bilene som ble tatt, så er det flere biler som har fått materielle skader.

Flere bilder ble skadd da isproppen i elva utløste sørpeskredet. Foto: John Einar Arnesen / Privat

Dette er biler som sto på en parkeringsplass da hendelsen skjedde.

– Skredet er et resultat av at elva som har gått over sine bredder. Elva har bygd seg opp med ismasser i elva. Til slutt har proppen løsnet og tatt med seg biler og ført dem med seg til Leirbotnvann, sier han.

Politiet er på stedet sammen med blant andre brannvesenet.

– Vi holder på med undersøkelser, sier han.

Slik ser elva ut etter isproppen som skapte sørpeskredet gikk. Foto: John Einar Arnesen / Privat

Også geolog er på stedet.

– De ser på status på elva. Den ser ganske grei ut, sier Hagen.

Køer på stedet

Det oppstod bilkøer på stedet. Bjørn Arne Føleide er en av bilistene som var ved stedet.

– I elva som går parallelt med veien er det omtrent to meter høyere vannstand enn det skulle vært. Isen har feid med seg trær fra der isen har bygd seg opp, sier han.

E6 etter sørpeskredet i Alta. Foto: Bjørn Arne Føleide / Privat

Han forklarer at det ser ut som at isen har bygget seg opp ved ei bru.

– Det er ganske bra fall her, så det blir fort vanntrykk bak det, forklarer han.

Det er i dette området bilene har blitt feid ut på vatnet.

– Bilene har nok blitt dratt ned som popkorn, sier Føleide.